Motzkiste im Felina: Jetzt anmelden

Die Motzkiste – der Slam für bisher noch nicht entdeckte Redner findet am 11. März, 19.30 Uhr, im Thetawer Felina-Areal statt. Frei nach dem Vorbild im Speakers‘ Corner können die teilnehmer motzen über Themen, die sie stören oder freuen. Man stellt sich auf die Kiste und reißt vom Leder, was das Zeug hält. Rassistische, beleidigende und diskriminierende Vorträge haben keine Chance. Gemotzt wird in drei Runden über je dreieinhalb Minuten. Das Publikum entscheidet über den e Sieger. Dabei kommt es nicht auf das das Thema an, sondern vor allem auf eine intelligente und pointierte Darbietung. Anmeldung mit Namen und drei Themenschwerpunkten bei angela.wendt@cafga.de. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020