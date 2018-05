Multikulturelles Fest bringt Nachbarschaft zusammen

Anzeige

Am Stand von umBAU² Turley diskutierten Standbetreiber Günter Bergmann und Günter Matalla aus der Neckarstadt über das gemeinschaftliche Wohnprojekt. Derweil orderte Margot Meyer aus Neckarau bereits ihr zweites Steak am Stand des Kinder- und Jugendheims St. Joseph, „weil es so lecker ist“. Außerdem wollte sie nebenan noch Lose kaufen, um den Kinderladen Alphörnchen zu unterstützen. Sie habe früher in der Neckarstadt gewohnt und komme jedes Jahr zum Fest, „weil man hier viele alte Bekannte trifft“.

Bratwurst, Langos oder Paella

Neben Bratwurst und Steak gab es auch kulinarische Entdeckungen wie Langos am Stand des Bundesverbandes der Migrantinnen, türkische Spezialitäten von DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine) Mannheim oder eine vegetarische Paella vom Catering John Wintjen. Zu Bier oder Cola gab es auch genügend Alternativen: Leckere Cocktails beispielsweise am Stand von Abya Yala.

Der zweijährige Paul war mit seinen Eltern, Katrin Holtz und Jochen Sander, und seiner kleinen Schwester Alva auf dem Fest und freute sich sichtlich, dass es hier jede Menge Kinderattraktionen gab – wie etwa das „Pferderennen“ am Stand des Jugendhauses Erlenhof. Stolz zeigten Alina und Nelly (beide 13 Jahre) ihr selbstgemaltes Bild zum Thema „Freundschaft“, das sie am Stand des Internationalen Bundes (IB) gemeinsam mit Mohammad, einem unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Uma), gestaltet haben. Ein absoluter Publikumsmagnet war das lustige Kindertheaterstück der Theaterakademie Mannheim (THAM) „Ene mene muh – ich bin die singende Kuh“.

Derweil gaben sich auf der Bühne am Wendehammer die unterschiedlichsten Musiker nacheinander das Mikrofon in die Hand. Bis in die späten Abendstunden wurde gefeiert –fröhlich und friedlich. „Es war wieder sehr schön zu sehen, wie so viele unterschiedliche Menschen ins Gespräch kommen“, zog Martina Stamm vom Organisationsteam tags darauf eine durchweg positiv Bilanz. Die Erlöse fließen – wie jedes Jahr – wieder in interkulturelle Projekte, heißt es.

