Musical-Melodien hautnah

Mit einer Hommage an die verstorbene Sängerin und Schauspielerin Hildegard Knef begann die musikalische Reise im Stadtheim der Naturfreunde Mannheim. Unter dem Titel „So oder so ist das Leben“ präsentierten Sängerin Martina Jutz und Pianistin Zhana Minasyan bekannte und beliebte Stücke aus Filmmusik, Chanson, Operette und Musical.

Vorsitzender Rolf Schönbrod begrüßte die zahlreichen Gäste und wünschte einen unterhaltsamen Abend. Und er hatte nicht zu viel versprochen. Präsentiert wurden klassische und moderne Musik in einmaliger Besetzung, unterhaltsam verdichtet in einem Konzert: Sängerin Martina Jutz und die aus Armenien stammende Pianistin Zhana Minasyan sangen und spielten mit Hingabe und Leidenschaft und machten so die Stücke für die Zuhörer einfühlsam lebendig. Mit interessanten Erklärungen und Erzählungen führte Martina Jutz durch das Konzert.

Französisches Flair

„Kann denn Liebe Sünde sein?“ – das fragte Zarah Leander. Der Ohrwurm „Ein Lied geht um die Welt“ ist bereits über 80 Jahre alt. Auch bei dem wunderbaren Schlager „Es war ein Mädchen und ein Matrose“ sang und summte das Publikum begeistert mit. Mit dem Hit von Willi Forst „Ich bin heute ja so verliebt“ ging es weiter mit den golden Oldies und Evergreens. Nach „Kauf dir einen bunten Luftballon“, ein Slow-Fox aus dem Film „Der weiße Traum“, ging die musikalische Reise weiter nach Frankreich.

Drei Chansons von Edith Piaf zauberten französisches Flair in das Domizil der NaturFreunde. Danach ging es weiter in die Welt der Operette: „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ ließ das Publikum dahinschmelzen. „Wer will heute sein Glück probieren?“, fragte die Sopranistin das Publikum und antwortete sogleich selbst mit dem hinreißenden „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“.

Und weiter ging die musikalische Reise nach Amerika in die Welt der Musicals mit einem hinreißenden Gershwin-Medley. Mit dem Song „A wonderful day like today“ sprach das leidenschaftlich und virtuos singende und aufspielende Duo dem Publikum aus dem Herzen. Nach dem Hit „I could have danced all nicht“ aus „May fair lady“ wollte der Beifall nicht enden. Als Zugabe gab das Duo noch ein mitreißendes „Put it on the ritz“. Rolf Schönbrod dankte Martina Jutz und Zhana Minasyan für den wundervollen Abend.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019