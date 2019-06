Musik und Texte zum Sommer

Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein der Stadtbibliothek Herzogenried zu seiner Sommerlesung ein. Mitglieder des Fördervereins lesen an dem Abend sommerlich-heitere Texte unterschiedlicher Autoren. Musikalisch werden die Textpassagen eingerahmt von der bekannten Mannheimer Ukuleleband „Die Ukulayers“ aus der Innenstadt. Die jungen Filsbach-Musiker wollen mit ihren Songs für eine sommerlich-schwungvolle Atmosphäre sorgen.

Die Sommerlesung findet am kommenden Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Herzogenried (im Gebäude der Integrierten Gesamtschule IGMH) statt. Der Eintritt ist frei. Gute Parkmöglichkeiten findet man neben dem Eislaufzentrum am Neuen Messplatz. ost

