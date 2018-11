Musikalischer Nachwuchs auf der Bühne

Ein Jahr lang haben sechs Anfängerbands im Bandcoaching-Programm Bandsupport Mannheim hart gearbeitet und wurden dabei von Absolventen der Popakademie Baden-Württemberg gecoacht und begleitet. Nun lädt das Förderprogramm gemeinsam mit den Gruppen am Samstag, 24. November, ab 19.30 Uhr, zum Abschlusskonzert ins Jugendkulturzentrum Forum an die Neckarpromenade 46 ein. Das Abschlusskonzert bietet die Gelegenheit, alle Bands im Rahmen des Programms noch einmal auf der Bühne zu sehen und sich von dem gewonnenen Know-how begeistern zu lassen.

Ziel von Bandsupport ist die Förderung von Nachwuchsbands aller Musikgenres und die Schaffung von professionellen Strukturen für das Leben als Band. Vom schweißtreibenden Performancetraining bis zur Identitätsfindung hin zu einem professionellen Fotoshooting sowie dem Erlangen bestimmter Fertigkeiten im Bereich der Musikbranche wurden die Nachwuchskünstler intensiv auf das Bandleben vorbereitet und in ihrer Entwicklung aktiv unterstützt.

Beginn ab 20 Uhr

Von Pop über Rock bis hin zu Punk bieten die Bands ein abwechslungsreiches Programm. Auf der Bühne werden „All that we are“, „Built to resist“, „First of all“, „Hausnummer Sieben“, „Ellmaurer“ (zuvor „Nö, danke“) und „Yellow“ stehen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn ab 20 Uhr.

Übrigens: Wer nächstes Jahr gerne auf der Bühne dabei sein möchte, kann sich noch bis Ende Dezember unter www.startup-mannheim.de/bandsupport bewerben. Die Music Commission Mannheim und die Jugendförderung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt vergeben für 2019 wieder sechs Plätze für Mannheimer Nachwuchsbands im nächsten Förderprogramm Bandsupport Mannheim. aph/red

