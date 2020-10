Nach sechs Monaten Pause ein besonderer „Abgang“

„Wer bist du?“ „Ich bin der Tod.“ „Kommst du, um mich zu holen?“ Eine Szene aus dem Klassiker „Das Siebente Siegel“ erinnerte an den jüngst verstorbenen Schauspieler Max von Sydow. Ensemblemitglieder im Theater Felina Areal „trauern“ um ihre plötzlich verstorbenen Kollegen. In der Lesereihe „Abgang“ boten Hedwig Franke, Monika-Margret Steger, Mathias Wendel und Sascha Koal einen gelungenen Mix aus Lesung, Theater, Comedy und Musikeinlagen.

„Es ist ein besonderer Abgang nach sechs Monaten Corona-Pause“, erklärte Theaterchef Koal. Seit dem letzten Event seien sehr viele bekannte Leute gestorben. Koal, der mit Gespür für Spannung und Witz die Texte ausgewählt hatte, musste diese aber erheblich kürzen. Als Einlassmusik erklang „Kind of Blue“ von Miles Davis zur Erinnerung an Schlagzeuger Jimmy Cobb. Es folgten Ausschnitte aus Filmen, präsentiert von allen Schauspielern mit Leidenschaft, Spielfreude und viel Humor. Erinnert wurde an den bekannten Regisseur Alan Parker, an Komponisten wie Ennio Morricone oder Peter Thomas sowie an Theaterautor Rolf Hochhuth. Hollywood-Legende Kirk Douglas und der Superstar aus Frankreich, Michel Piccoli, hatten einen letzten großen Auftritt ebenso wie Filmdiva Olivia de Havilland oder die deutsche Schauspielerin Barbara Rütting.

„Warum Denken traurig macht“ – den nachdenklichen Worten des Philosophen und Kulturkritikers Georg Stein folgte ein Abschnitt aus der Autobiografie von Sonja Ziemann: „Ein Morgen gibt es immer“. Nach T.S. Eliots „Das wüste Land“ von Übersetzerin Eva Hesse gab es Aufklärunterricht von Sexualwissenschaftlerin Shere Hite. Einem skurrilen Interview mit dem Konditor und Survival Spezialisten Rüdiger Nehberg folgte der Abgesang auf zwei aufrechte deutsche Politiker: Norbert Blüm und Hans-Jochen Vogel. Auch ein Gedicht war dabei: „Monroe“ vom nicaraguanischen Befreiungstheologen Ernesto Cardenal. Der Beginn des Romans „Der Besuch des Leibarztes“ erinnerte an den schwedischen Autor Per Olov Enquist und der Anfang des Romans „Forrest Gump“ an den amerikanischen Schriftsteller Winston Groom. Außerdem gab es ein interessantes Interview mit dem Journalisten Ulrich Kienzle.

Großartige Gesangseinlagen

Untermalt wurden die spannenden Texte und lustigen Anekdoten von großartigen und amüsanten Gesangseinlagen von Hedwig Franke und Monika-Margret Steger. Die Musikwelt ist ärmer geworden: David Greenfield von The Stranglers, Florian Schneider von Kraftwerk, Peter Green von Fleedwood Mac, Trini Lopez, Keith Olsen, Harry Jeske von den Puhdys, Gabi Delgado-López, Bill Whithers, Little Richard, Liesbeth List, Juliette Greco, Kenny Rogers, Tommy DeVito und viele andere tolle Musiker sind im letzten Halbjahr gestorben.

Mit Corona-bedingt nur angedeutetem Schulterschluss zur „Polonese Blankenese“ von Werner Böhm (Gottlieb Wendehals) endete das Programm. So wurde der Abend trotz der Trauer über den Verlust von so vielen unvergessenen Persönlichkeiten zu einem lustigen Leckerbissen. ost

