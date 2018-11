Nächste Spätlese – jetzt anmelden

Weihnachten, allüberall. Glitzer, Lametta, Weihnachtslieder, Geschenke, Weihnachtsmarkt und Glühwein: Die nächste Autorenlesung „Spätlese#26“ geht am Mittwoch, 5. Dezember, um 19.30 Uhr im Theater Felina-Areal in der Holzbauerstraße 6-8 über die Bühne. Das Motto „Lametta Lamento – früher war mehr Lametta.“ Zugelassen sind Texte zum Thema Weihnachten: Lustiges, Nachdenkliches, Sarkastisches, Schwärmerisches – alles ist möglich. Wer entsprechende Werke zum Besten geben möchte, kann sich bis zum 1. Dezember per E-Mail bei angela.wendt@cafga.de melden. Der Eintritt für Zuhörer ist frei, um eine Spende wird gebeten. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018