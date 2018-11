Nächster Kurs zur Park-Zukunft

Die Stadtpark Mannheim gGmbH lädt gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft Herzogenried und unter Federführung des Fachbüros IKPS (Institut für Kooperative Planung) aus Stuttgart zum nächsten Workshop ein. Am Mittwoch, 21. November, 18 bis 21 Uhr, können interessierte Bürger in der Mensa der Integrierten Gesamtschule Herzogenried, Herzogenriedstraße 50, weiter über die Entwicklung des Herzogenriedparks beraten. Nach einer Präsentation der Ergebnisse aus der ersten Runde wird in Gruppen gearbeitet. Dabei stünden vor allem Richtungsentscheidungen über Schwerpunkte und Priorisierungen an, ruft die Aktionsgemeinschaft zum Mitmachen auf. Dieser Abend habe besondere Bedeutung für das abschließende Konzept. aph

