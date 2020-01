Nächtliche Straßensperrung: Gewerbe wehrt sich

Der Vorschlag stammt von den örtlichen Grünen. Nach der SPD lehtn auch die CDU das Vorhaben, die Lange Rötterstraße zunächst nachts für den Verkehr zu sperren, ab. Bei einer Abendveranstaltung zum Thema Verkehr im Restaurant Adria diskutierten Stadtrat Chris Rihm und die Christdemokraten mit Betroffenen über die Situation. Am Donnerstag, 30 Januar, diskutieren Gewerbetreibende bei einer Versammlung im Gasthaus Uhland (Lange Rötterstraße 10, ab 19.30 Uhr) über das Thema.

Platz für Fahrräder schaffen

Auslöser sind massive Bedenken: So gibt es zudem Vorschläge, die Max-Joseph-Straße, die Uhlandstraße und der Geibelstraße vom parkenden Verkehr zu befreien. „Dies ist für die Geschäftsleute und viele Anwohnern ein zu starker Eingriff“, so Andreas Kostarellos, der zu der Versammlung einlädt. Er hat einen Kompromissvorschlag entworfen, der die Sperrung einer Autospur vom Cafe Adria bis zur Melanchtonkirche vorsieht, um Platz zu schaffen für einen Fahrradweg. Auch die Wege für Fahrradfahrer um den Alten Meßplatz hin zur Lange Rötter-Straße müssten verbessert werden, sagt Kostarellos. Fußgänger und Fahrradfahrer seien dort massiv gefährdet.

Auch die CDU hat die Verkehrsverhältnisse vor Ort unter die Lupe genommen. „Wir lehnen die Sperrung der Lange Rötterstraße für den Durchgangsverkehr zu jeder Uhrzeit ab“, teilt Christian Stalf, Vorsitzender der CDU Neckarstadt, das Fazit mit. Der Ausstoß von Kohlenmonoxid werde nicht dadurch verringert, indem Fahrzeuge wegen Sperrungen größere Umwege zum Ziel fahren müssen. „Direkte und schnelle Wege sind erforderlich, um die Fahrzeuge nicht unnötig lange auf der Straße und im Stau zu halten. Ansonsten legt man die Axt auch am Wirtschaftsstandort Neckarstadt an“, so Christian Stalf weiter. Bezirksbeiratssprecherin Roswitha Henz-Best ergänzte: „Bei einer Straßensperrung wird sich der Verkehr andere Routen durchs Wohngebiet suchen, was mit erheblich größeren Problemen verbunden sein würde“. Auch Lärmbelästigungen durch den Verkehr waren ein Thema. „Diese sind uns in der Lange Rötterstraße aber nicht bekannt“, ergänzte Peter Grosse auf der Veranstaltung.

„Der Vorschlag der Grünen ist ideologisch. Man sollte erstmal mit den Gewerbetreibenden und Anwohnern vor Ort sprechen, ob so eine Sperrung sinnvoll ist“, meinte Bezirksbeirat Caner Yildirim. Daran bestehen seiner Meinung nach Zweifel. „Viele kritisieren immer, dass unsere Geschäfte in den Stadtteilen durch die Onlinekäufe kaputt gehen. Sperrungen von Einkaufsstraßen, egal zu welcher Uhrzeit, verstärken diesen Trend aber nur noch“, fand Caner Yildirim. Keiner parke sein Auto im entfernten Parkhaus, um dann seine Einkäufe dorthin zu schleppen, pflichtete ihm Fabian Schrader bei.

