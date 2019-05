Naturtheater am Neckar gestartet

Radfahrer mussten abbremsen, Jogger einen kleinen Umweg nehmen: Ihr Weg auf dem Neckarvorland unweit der Kurpfalzbrücke war Donnerstagabend bei der Auftaktveranstaltung von Kultur am Neckar kurzfristig zur Naturbühne mit Schauspiel und Livemusik umfunktioniert worden. Das störte aber keinen, ganz im Gegenteil: Viele blieben einfach kurzentschlossen stehen und wurden selber Zuschauer und Zuhörer.

Dabei hatte da der Auftritt der angekündigten Band „Luna & Lewis“ noch gar nicht begonnen. Ganz spontan kündigte sich ein Improvisationstheater als Vorprogramm an und rief mit zeitkritischen-szenischen Anmerkungen zu einer wohlbedachten Stimmabgabe am Wahlsonntag auf. Wolfgang Biller vom Kulturamt sowie Gabriel Höfle vom Quartiermanagement Neckarstadt-West als die treibende Kraft hinter der Veranstaltung Kultur am Neckar waren voll des Lobes für so viel Spontaneität. „Das zeigt, welche Bedeutung Kultur am Neckar mittlerweile gewonnen hat“, so Höfle. Das Ziel sei es, Menschen und Kultur zusammen zu bringen, wie Biller erklärte: „Wir müssen Kultur hier her bringen“. Denn die vor drei Jahren ins Leben gerufenen Veranstaltung hat noch einen ganz praktischen Hintergrund: Das Neckarvorland war damals fast nur von Drogenabhängigen belagert und sollte mit Kultur wieder neu belebt werden. „Wir wollten es den Menschen und Anwohnern zurück ins Bewusstsein bringen, ihnen zeigen, was sie hier für eine schöne Anlage direkt vor der Haustüre haben; und was sie für ein schönes Naturtheater haben“, so Höfle.

Viele kennen den Ort

Am Anfang diente noch eine Akkubox als einziges Equipment für die Auftritte der Musiker, mittlerweile gibt es eine Licht- und Soundanlage und Strom aus der Leitung. Als Bühne dient immer noch ein alter Teppich. Der schafft Wohnzimmeratmosphäre inmitten des grünen Neckarvorlandes. Kultur am Neckar hat sich mittlerweile etabliert und sein Stammpublikum gefunden: „Viele kennen den Ort und sind jeden Donnerstag dabei mit mitgebrachten Kissen und Getränken“, so Höfle. Und die Künstler und Bands bringen ja auch nochmals ihre Fans mit. Die Stufen neben der Kurpfalzbrücke jedenfalls waren vergangenen Donnerstag alle belegt, trotz des kühlen Wetters.

„Ich hätte doch auf meine Mutter hören und warme Socken anziehen sollen“, scherzt Laura, die Sängerin und Gitarristin der Mannheimer Band Luna & Lewis. Das am Ende noch kurz die Sonne raus kam, fand sie richtig toll, so wie auch die Veranstaltung und das Publikum. Gemessen an ihrer Fröhlichkeit und den Lachern hat ihr der Auftritt Spaß gemacht.

Bis zum Beginn der Sommerferien gibt es von nun an jeden Donnerstagabend um 20 Uhr Kultur am Neckar. Und für die Zeit nach den Ferien hat Quartiermanager Gabriel Höfle bereits neue Ideen für Kultur am Neckar: „Vielleicht nehmen wir noch ein Open-Air-Kino mit ins Programm von Kultur am Neckar“, überlegt er.

Info: Programm „Sommer in West“ www.neckarstadt-west.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019