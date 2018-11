Nofretete und der Wasserturm

Der Flur des Jugendkulturzentrums Forum ist wie gemacht für eine Keramik-Ausstellung, die Kurs-Teilnehmer innerhalb von 40 Jahren angefertigt haben. Ab 1979 leitete Heidi Gundel die Keramikkurse für Erwachsene und Kinder, daher kennt sie bei einigen Exponaten noch die Geschichte dahinter, zum Beispiel die des „Däumlings“ auf Spanisch: „Eine spanische Kollegin war zu Besuch und las den Kindern das Märchen vom Pulgarcito vor. Danach bauten sie das komplette Märchen aus Keramik nach,“ schwärmt die Kursleiterin noch heute.

Die ausgestellten Arbeiten folgen keinem Motto, es gibt reine Deko-Stücke, wie zum Beispiel eine Nofretete, der Mannheimer Wasserturm oder der detailliert nachgebaute Eingang der Kunsthalle. Daneben findet man Gebrauchsgegenstände wie Schalen oder Teelichter, oft stellen die Teilnehmer auch jahreszeitbezogene Dinge her. Jedem Stück sieht man an, dass es ein Unikat ist. „Wir reisen in unserer Ausstellung durch die verschiedenen Arbeitsweisen. Diese stehen im Vordergrund, daher sind keine Jahreszahlen und Namen zu sehen“, sagt Karin Heinelt, Geschäftsführerin des Stadtjugendrings, zu dem das Forum gehört.

Ohne Brennofen geht nichts

Im Werkraum findet gerade ein Keramik-Kurs für Kinder ab sechs Jahren statt, immer mittwochs, zwei Stunden lang. „Die Kinder kommen aus der näheren Umgebung, der Neckarstadt und dem Herzogenried. Es sind um die 20 Teilnehmer“, so Kathrin Lämmle, Leiterin des Forums. Besonders wichtig für die Arbeit mit Keramik ist der Brennofen. Ohne ihn steht alles still. „Vor zwei Jahren ist unser Ofen kaputtgegangen. Die Stadt hat sich dafür eingesetzt, dass wir einen neuen bekommen, sonst hätten wir die Werkstatt schließen müssen“, fügt Lämmle hinzu. Aus den ehemaligen Kursteilnehmern werden manchmal Kurshelfer. „Mit fünf Jahren habe ich hier zum ersten Mal mitgemacht, ich kam immer wieder, und heute bringe ich den Kindern das Drehen bei“, sagt Jana Langwalter, Schülerin. An diesem Tag stehen jedoch die Drehscheiben still, die Gruppe formt kleine Figuren aus Ton.

Heidi Gundel hat eine eigene Vitrine im Forum, in der ihre Werke zu sehen sind, reduzierte Skulpturen mit Reliefs, die beim genaueren Hinschauen aus filigranen Menschen bestehen. Sie hat vor, sich demnächst zurückzuziehen, nun, da sie die 40 Jahre fast erfüllt hat. Doch ihr Wissen möchte sie weiterhin an die Kursteilnehmer weitergeben. „Frau Gundel hat noch ein altes Rezeptbuch, in dem beschrieben ist, wie man aus Naturmaterialien eine Glasur herstellt“, meint Kathrin Lämmle. „Dieses Buch überlasst sie dem Forum!“

