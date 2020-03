Online-Spätlese als Ersatz

Spätlese, die Lesebühne für Selbstgeschriebenes im Theater Felina-Areal, kann am 1. April nicht wie gewohnt stattfinden. Daher laden die Veranstalter alle Lesenden jetzt ein, ihre Texte digital zur Verfügung zu stellen. Bis 28. März müssen entweder eine Audio- oder Videoaufnahme mit der Lesung eines ausgewählten Textes (eine Themenvorgabe gibt es dabei nicht) in einer maximalen Länge von jeweils drei Minuten (sonst werden die Dateien zu groß) per E-Mail an info@kultur-wendt.de geschickt werden. Als Ersatz für die abgesagte Spätlese wird dann am 1. April eine Online-Spätlese auf www.kultur-wendt.de zu sehen und zu hören sein. aph

