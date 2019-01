„Opa Präsident” führt durch den bunten Nachmittag

„Ich könnte eine Kasse aufmachen. Jeder, der das Wort Stroseridder nicht richtig ausspricht, muss da einen Hunderter reinlegen. Ich glaube, ich wäre Millionär“, lachte Präsident Michael Seitz gleich zu Beginn des Ordensfestes im Saal von St. Hildegard in Käfertal. „Ein bisschen Spaß muss sein“, stimmte Alleinunterhalte Markus Merz die Fasnachter ein, als der Vorstand der Stroseridder in den närrisch dekorierten Saal einmarschierte.

Gäste aus nah und fern

„Das zelebriert der so richtig“, lachte da auch ein Urgestein der Kurpfälzer Fasnacht, Rainer Holzhauser, über den Präsidenten. In der Tat zog sich die abwechslungsreiche und kurzweilige Tour durch die Kurpfalz doch insgesamt über fünf Stunden hin. Das Motto der Stroseridder lautet in diesem Jahr: „Unsere Narrenuhr zählt die heiteren Stunden nur“.

Wie viele Orden den Besitzer wechselten, konnten weder Präsident Seitz, noch Vorsitzender Leo Isele am Ende sagen, Es waren aber auch viele Fasnachter, die bei dieser Veranstaltung die Orden austauschten. Da waren zum einen fast alle Mannheimer Vereinigungen, die nach und nach die Bühne erklommen. Aber auch aus der Nachbarschaft, wie Heidelberg, Neckarhausen, Ilvesheim oder Weinheim kamen Gäste.

Von weiter angereist war eine Abordnung aus Karlsruhe-Beiertheim, der „Biwwelser Babbeldasche“ aus Biblis oder der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine. Dass der Rhein für Fasnachter keine Grenze darstellt, bewiesen Narren aus dem Elsass, Frankenthal oder Ludwigshafen, um nur einige Beispiele zu nennen. Zum Teil brachten sie ihre Lieblichkeiten, Prinzenpaare oder auch Dreigestirne mit, die jeweils ihr Motto vortragen durften. Dabei stellten die Gäste vor allem eines fest – der Verein wächst ständig weiter und gibt sich alle Mühe, die Fasnacht hoch zu halten.

Dass dabei so mancher Fasnachter sich dann doch für den Besuch bei den „Straßenrittern“ bedankte, hatte zahlreiche Lacher zur Folge. Zur Erheiterung trug einmal mehr die Brassband der Stroseridder unter der Leitung von Manuel Garofano bei, die locker beschwingt eine bunte Mischung bekannter Lieder zu Gehör brachte. Die Tanzvorführung der „Hupfdohlen“ sorgte für Stimmung im Saal.

Feierlich erhoben sich die Gäste von ihren Plätzen, als die Prinzessin Daniela I. der Stadt Mannheim und der Kurpfalz die Bühne betrat. Die Prinzessin der Rheinauer „Sandhase“ trug gekonnt ihr Motto vor. Sie nahm sich Zeit, noch eine Weile im Saal zu bleiben, Autogramme zu verteilen und das Programm zu verfolgen.

Ein klein wenig zappeln ließen die Fasnachter ihren Jung-Elferrat Tobias Bork. Aber nachdem er den Saal mehrmals gefegt hatte, wurde er mit einem kleinen Zeremoniell, bei dem viel Konfetti im Spiel war, in den Stand der Elferräte erhoben und wird künftig das Team dort verstärken.

„Auf gehts“ – so legte die Brassband eine zweite Runde, diesmal in urbayerischer Runde, vor, bei der die Gäste munter mitsangen und mitschunkelten. „Borzelin“ Mia, die den ganzen Mittag fast nicht dem Präsidenten von der Seite wich, immer in seiner Nähe war und alles mitmachte, meinte am Ende fröhlich: „Das hat er gut gemacht, der Opa Präsident“.

