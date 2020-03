Peru zu Gast im Stadtteil

Was das Schlagwort „Weltkirche“ bedeutet, wird am 8. März ab 11 Uhr in der Neckarstadt erlebbar. In der katholischen St.-Bonifatius-Kirche, Friedrich-Ebert-Straße, lädt die Gemeinde nicht einfach nur zum Peru-Sonntag ein. Hier feiert der peruanische Franziskaner-Pater Tomas Martin ofm mit.

Jahrzehntelange Freundschaft

Los geht es um 11 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Im Anschluss an die Messe gibt es im Gemeindehaus ein peruanisches Mittagessen. Außerdem spricht der Ordensmann über seine Arbeit sowie das Leben in der katholischen Partnergemeinde in Cheni. Landestypische Musik wird dabei ebenfalls nicht fehlen. Die katholische Neckarstadtgemeinde verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft mit den Gemeinden im peruanischen Cusco und Cheni. Hat doch der Peru-Kreis der Pfarrei St. Bonifatius durch Aktionen und gegenseitige Besuche enge Bande mit den Partnergemeinden vor Ort geknüpft.

140 Partnerschaften

In der Erzdiözese Freiburg gibt es derzeit etwa 140 solche Partnerschaften von deutschen Gemeinden mit Pfarreien, Verbänden, Schulen und Bildungseinrichtungen in verschiedenen peruanischen Diözesen. Säulen der Partnerschaftsarbeit sind dabei immer Kommunikation, Spiritualität und Solidarität: Das bedeutet, dass nicht die finanzielle Hilfe im Vordergrund steht, sondern das Anteilnehmen am Leben der Partner durch Besuche, Information und Austausch über die jeweilige Situation im Partnerland. Im Gebet füreinander erhält die Partnerschaft ein Gesicht, darin erfahren Menschen hautnah die globale Dimension von Glauben und Kirche. red/schu

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020