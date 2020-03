Pfarrerin Knittel stellt sich vor

Im Abendgottesdienst stellt sich am Dienstag, 17. März, 18.30 Uhr, Pfarrerin Laura-Maria Knittel in der Melanchthonkirche, Lange Rötterstraße, vor. Dabei geht es um die Neubesetzung der 50-Prozent-Stelle. „Ich freue mich auf viele unterschiedliche Menschen, darauf, miteinander zu feiern und zu beten“, so Knittel. Zuletzt war sie Pfarrerin im Probedienst in Dossenheim und Bezirksbeauftragte für „Mission & Ökumene“. In Mannheim hat sie zuvor im Vikariat in Feudenheim sowie als Heidelberger Bildungsreferentin für Fairen Handel in Kooperation mit dem Eine-Welt-Forum Mannheim gewirkt. aph

