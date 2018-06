Quartierbüro lädt zum Familienfest

Anzeige

Es ist eine Premiere nach dem Aus des Stadtteilfests 2017: Zum ersten Kinder- und Familienfest lädt das Caritas-Quartierbüro im Wohlgelegen am Freitag, 22. Juni, von 15 bis 18 Uhr auf dem Nebeniusplatz und im Bürgercafé im GBG-Mietertreff ein. Das neue Veranstaltungsformat „Wohlgelegen spielt“ richtet sich vorwiegend an die zahlreichen Kinder und Familien.

Das Fest beginnt mit einer ökumenischen Andacht unter der Leitung von Pfarrerin Judith Natho und Bruder Joaquin Garay. Im Anschluss daran bieten die einzelnen Kindergärten auf dem Gelände des Nebeniusplatzes ein Spiel- und Mitmachprogramm mit verschiedenen Spielstationen an. Es treten kleine Zirkuskünstler auf, die ein Programm einstudiert haben. Auch die Zirkusfamilie Grin zeigt einige Kunststücke, verteilt auf dem Festgelände. Es gibt ein Kuchenbüfett und einen Stand mit herzhaften Speisen vor dem Bürgercafé.

Benjamin Klingler vom Quartierbüro Wohlgelegen erhofft sich, dass die Veranstaltung die Lücke füllt, die durch den Wegfall des Stadtteilfestes entstanden ist. „Die Beteiligung von Mitwirkenden am Stadtteilfest war in den vergangenen Jahren stark gesunken und sowohl im letzten als auch in diesem Jahr zu gering, um es überhaupt abzuhalten. Zudem waren die Kosten unverhältnismäßig hoch“, erklärt Klingler. Das neue Format mit der Ausrichtung auf Kinder und Familien sei besser auf die Bedürfnisse des Stadtteils zugeschnitten.