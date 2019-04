Radstelle wieder offen

Am Samstag, 6. April, öffnet das Freizeit-Projekt „Alter“ auf dem Alten Meßplatz wieder seine Pforten. Und auch die Radstelle ist ab diesem Zeitpunkt bis Oktober täglich von 12 bis 20 Uhr für alle Radfahrer kostenlos nutzbar. Die Einrichtung wurde von der Stadt Mannheim gemeinsam mit dem Verein Pow e.V. umgesetzt. Am Eröffnungstag gibt Nico Netzer von der Fahrradwerkstatt BasementBikes von 15 bis 18 Uhr Tipps rund um das Thema Selbsthilfe am eigenen Fahrrad.

Für die Radstelle wurde ein ausgedientes Wachhaus der US-Amerikaner als Werkzeuglager umfunktioniert. Ein davor gelagertes Holzpodest umfasst zwei Terminals mit insgesamt vier Reparaturplätzen. An diesen kann jeder sein Fahrrad aufbocken und selbst Hand anlegen. Luftpumpen und Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt. red/aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019