Anzeige

Was bedeutet Mobilität in der Stadt der Zukunft? Welche Entwicklungen gibt es? Und was sagt die Wissenschaft dazu? Diesen Fragen ging das Science-Slam-Special in Kooperation mit stadtmobil Rhein-Neckar in der Alten Feuerwache auf den Grund. Vier junge Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachbereichen traten in einem Wettbewerb gegeneinander an. Dabei sollen sie ihren Fachbereich einem Laien-Publikum möglichst anschaulich verdeutlichen. Zehn Minuten hatte jeder Experte dafür Zeit. Am Ende entschied das Publikum mit Applaus, wer die goldenen Boxhandschuhe als Preis bekommt. Zum Schluss stand fest: Peter Schneider, ein Maschinenbauingenieur aus Aachen, begeisterte am meisten.

Aber erst einmal von vorne: Moderiert wird das fast ausverkaufte Event von Moritz Zaiss, der zu Beginn schon für gute Laune sorgt. Nachdem das Publikum den Applaus auf verschiedenen Stufen der Güteskala trainiert hat, tritt zunächst Ulrike Reutter, Professorin für Mobilitätsmanagement an der Uni Wuppertal, als „Featured Scientist“ auf und gibt eine kurze Einführung in das Themengebiet, das sich dann durch den ganzen Abend zieht. Es ist sozusagen eine Hinführung zum Thema – und dabei wird vor allem deutlich: Wir haben zu viele Autos auf den Straßen. Das belastet nicht nur die Umwelt, sondern auch den Verkehr.

Science Slam Der Science Slam wird von den Veranstaltern als „Rockkonzert der Wissenschaft“ bezeichnet und soll die Forschung auf die große Bühne und ins Rampenlicht bringen. Beim Science Slam werden wissenschaftliche Vorträge von Nachwuchsforschern für ein Laienpublikum präsentiert. Ziel ist es, die wissenschaftlichen Fakten möglichst unterhaltsam darzustellen. Das Publikum entscheidet mittels Stärke des Beifalls, wer gewinnt. kako

Wunsch nach mehr Austausch

Den Auftakt macht dann Stadtplaner Maximilian Birk, Master-Absolvent der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Er kritisiert in seinem Vortrag „Das haben wir schon immer so gemacht“ das fehlende Zukunftsdenken in der kommunalen Verkehrsplanung. Was schon immer funktioniert habe, müsse nicht automatisch weiterhin funktionieren. Er wünsche sich mehr Kommunikation zwischen Forschern und der Kommunalpolitik.