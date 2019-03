Roswitha Henz-Best Vorsitzende

Roswitha Henz-Best ist die neue Vorsitzende der Freunde des Herzogenriedparks. Die Mitglieder des Fördervereins wählten die bisherige Stellvertreterin zur Nachfolgerin von Markus Schuessler, der den Verein vier Jahre lang führte. Er gibt aus beruflichen Gründen diese Position auf, wie der Verein jetzt mitteilte. Als Stellvertreter wurde Hans-Georg Dech bestätigt und Hans Mugele neu gewählt. Schatzmeisters bleibt Lothar Busold und Wolfgang Adrian Schriftführer.

Der Verein, so heißt es in der Mitteilung, habe in den vergangenen Jahren viel für den Herzogenriedpark erreicht. Demnach bereitet die Slackline den Kindern ebenso viel Freude wie der für sie installierte Basketballkorb. Das Rosarium ziert ein gespendetes Kunstwerk und auch das Sonnen- und Wettersegel erfreut sich großer Beliebtheit. Als nächstes größeres Projekt kündigte die Vorsitzende an, soll in Zusammenarbeit mit dem Verein für Naturkunde der geologische Lehrpfad neu gestaltet werden und eine Beschilderung erhalten. Nach Auskunft von Roswitha Henz-Best wird sich darum Rolf Dieter, der Gründungsvorsitzende des Fördervereins, kümmern. Um all dies zu verwirklichen, sei es gelungen, immer wieder Sponsoren zu finden und bei den Festen im Park die finanziellen Grundlagen zu erwirtschaften, freute sich Henz-Best.

Bürgerbeteiligung positiv

Der Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim gGmbH Joachim Költzsch informierte die Versammlung über die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zur Entwicklung des Herzogenriedparks (wir berichteten). Bereits für 2019 sind demnach die ersten Maßnahmen im Park vorgesehen. So sollen neue Stauden angepflanzt, die WCs an der Sportlerumkleide saniert, die Wege an der Konzertmuschel wie auch im Rosarium barrierefrei gestaltet werden. Der neue Pächter des Kiosks an der Konzertmuschel will künftig nicht nur flexiblere Öffnungszeiten anbieten, sondern auch die Terrasse bewirtschaften. Ab September soll es umweltpädagogische Angebote in der „Grünen Schule“ geben. Roswitha Henz-Best begrüßte die Maßnahmen und berichtete, dass sie die Bürgerbeteiligung sehr positiv erlebt habe. Nicht nur, dass sich daran viele Bürger engagiert beteiligten hätten. Ihre Vorschläge seien auch im Konzept aufgenommen worden. Eine solche Bürgerbeteiligung, flankiert von einem Expertenbüro, könne Vorbild für andere Projekte in der Stadt dienen, so Henz-Best. Sie dankte Markus Schuessler für sein Engagement und betonte, dass die Zusammenarbeit mit ihm stets viel Freude bereitete.

Schuessler bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern mit einer Rose. Er wünschte dem Verein zum Wohle des Parks eine weiterhin wachsende Mitgliederzahl. Das Gelände mit seinem großen Bewegungs-, Sport- und Spielangebot sei für mehr als 100 000 Menschen in der Nachbarschaft Mittelpunkt für Freizeit und Erholung. Durch eine Mitgliedschaft im Verein könnten Interessierte den Park unterstützen. Schon mit einem Jahresbeitrag von zehn Euro könne man Mitglied werden. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019