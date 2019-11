Sechs Bands auf der Bühne

Sechs Newcomerbands haben im Bandcoaching-Programm ein Jahr lang hart gearbeitet und wurden von Absolventen der Popakademie Baden-Württemberg gecoacht und begleitet. Das Abschlusskonzert am Samstag, 7. Dezember, im Jugendkulturzentrum Forum, Neckarpromenade 46, bietet nun die Gelegenheit, alle Bands auf einer Bühne zu sehen und sich von dem gewonnenen musikalischen Know-how begeistern zu lassen. Beginn ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Indie- oder Grunge-Rock bis hin zu Akustiksound bieten die Bands ein abwechslungsreiches Programm. Auf der Bühne werden Cabin on Pluto, enter name here, Impetus, Minnow, Mosquito Storm und Oaktree stehen. Das Ziel von Bandsupport ist die Förderung von Nachwuchsbands aller Musikgenres und die Schaffung von professionellen Strukturen für das Leben als Band. Derzeit läuft bereits die Bewerbungsphase für die neue Bandsupport-Generation. Wer 2020 auf der Bühne dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 31. Dezember 2019 bewerben. red

Info: Informationen auf www.bandsupport-mannheim.de

