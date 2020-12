Selbstgemalte Bilder gegen eine Nikolaustüte

Der Nikolaus kam stellenweise kaum vom Fleck, denn immer wieder schenkten Kinder dem heiligen Mann etwas auf seinem Weg von der Kita Am Steingarten zum Brunnen Am Brunnengarten. Die zentrale Nikolausaktion der Interessengemeinschaft Herzogenried e.V. (IGH), des Quartiermanagements Herzogenried und von ehrenamtlich Aktiven im Stadtteil begeisterte Kinder und Erwachsene.

„Nachdem sich abzeichnete, dass unser Weihnachtsmarkt in der Kleingartenanlage im Herzogenried in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht stattfinden wird, haben die Interessengemeinschaft, das Quartiermanagement und ehrenamtlich Aktive im Herzogenried sich entschlossen, wenigstens etwas für die Kinder auf die Beine zu stellen, was trotz Corona möglich ist“, erklärte Petra Leinberger vom Quartiermanagement.

Bei einer Nikolausaktion zogen sie mit Nikolaus und „Schlitten“ durch das Quartier und tauschten selbstgemalte Bilder der Kinder gegen jeweils eine Nikolaustüte – natürlich mit Mund-Nasen-Schutz und ausreichend Abstand. 500 Nikolaustüten hatte rund ein Dutzend Helfer im Quartierbüro mit Obst, Nüssen, je einem Schokoladen-Nikolaus, Goldtalern und Gutseln gefüllt. „Die Aktion wurde vorab mit Schulen und Kitas kommuniziert, wo in Klassen oder Gruppen Bilder unter dem Motto „Mein Herzogenried“ gemalt wurden“, berichtete Leinberger.

Mila etwa übergab dem Nikolaus Am Steingarten ein selbstgemaltes Bild von ihrem Spielplatz mit Schaukel, Sandkasten und einem Baum. Simeon und Timofij hatten ein extra großes Bild gemalt vom Tannenbaum, den sie vom Balkon ihrer Wohnung aus sehen. Im Sonnengarten überbrachten Pia und Felix zusätzlich zu ihren Bildern selbstgebastelte winterliche Figuren von ihrer Oma Herdt, die damit den Nikolaus und seine Begleiter grüßen ließ. Im Weingarten sang Emma für den Nikolaus außerdem das Lied „Leise rieselt der Schnee“. Die Begeisterung über die Nikolausaktion im Stadtteil war groß. „Das ist toll und ein Erlebnis“, freute sich Milas Oma, Veronika Röhricht. Auch Jennifer Mayer, die Mutter von Shirley (8) und Shayen (5), fand die Nikolausaktion „richtig toll“. Sie habe erst ein bisschen Angst gehabt wegen Corona und überlegt, ob sie mit ihren Kindern hingehen sollte oder nicht. „Aber es ist ja im Freien“, hatte sie dann entschieden.

Das Planungs-und Orga-Team, bestehend aus Petra Leinberger, Irmgard Rother, Renate Täffner, Hanne Schuster, Leo Isele und Gerd Müller vom Atelier Kunst und Natur, war „sehr zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Nikolausaktion“. Am Montag erhielten dann noch die 1. und 2. Klassen der Erich-Kästner-Schule, die sich ebenfalls mit dem Thema „Mein Herzogenried beschäftigt und dazu Bilder gemalt hatten, ihre Nikolaustüten. Die restlichen Tüten wurden an die Kitas und die beiden Grundschulen im Herzogenried verteilt zur freien Verfügung.

Die so gesammelten Bilder werden die Organisatoren der Aktion zu einer Ausstellung zusammenführen und unter anderem bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Stadtteilkonferenz (wenn sie denn wieder stattfinden können), zeigen. Möglich wurde die Aktion durch Spenden der VR Bank Rhein-Neckar, der GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH und von Marktkauf.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020