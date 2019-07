Singen, um ganz Neues zu entdecken

Es ist Samstagnachmittag im Herzogenriedpark: Armi Korja-Mayer, Mitglied des Migrationsbeirates, trägt mit Andrea Pörner von der Stadtbibliothek Stühle unter einen schattenspendenden Baum nahe der Konzertmuschel. Zusammen haben sie ein für jedermann offenes Chorsingen organisiert mit dem Ziel: „Durch das gemeinsame Singen interkulturelle Begegnungen zu schaffen, unabhängig von Herkunft oder sprachlichen Barrieren.“

Musikalische Unterstützung erhalten sie durch Danijela Albrecht von der Popakademie. Sie hilft bei der Liedauswahl und vermittelt einen Coach. Heute hat sie die Sängerin und Songwriterin Hannah Jaha mitgebracht, die an der Popakademie den Masterstudiengang populäre Musik belegt hat.

Jaha ist gerade dabei, mehrere Stapel Liedtexte um sich herum auszubreiten, dann stimmt sie die Gitarre. Leise spielt sie ein paar Takte „Blowing in the Wind“. Die rund 30 Stühle um sie herum sind inzwischen alle von Sängerinnen und Sängern besetzt. Es geht los. „Erst mal ziehen wir die Schuhe aus wegen der Hitze und dann wärmen wir uns ein wenig auf“, fordert Jaha auf, und schon erntet sie Lacher.

Ein bisschen die Ohren massieren, um besser zu hören, die Nackenmuskulatur lockern, ein paar fiktive Äpfel pflücken und einige Töne nachsingen, das kleine Pflichtprogramm kennen die Chorsänger. Und jetzt „Blowing in the Wind“ für alle. Das sich mit verschiedenen rhetorischen Fragen über das Leben auseinandersetzende Friedenslied gilt auch als Anti-Kriegs-Hymne und wurde nicht zufällig herausgesucht.

Vorurteile abbauen

Ein friedliches Miteinander kann durch Begegnungen geschaffen werden. Und das war die Grundidee der Finnin Armi Korja-Mayer für diese Veranstaltung. Als Mitglied des Migrationsbeirates der Stadt Mannheim ist es ihr neben anderen Aufgaben ein besonderes Anliegen, dabei zu helfen, Vorurteile abzubauen, Interesse gegenüber anderen Kulturen und Religionen zu wecken und rassistische Tendenzen zu bekämpfen.

Neben Rock- und Popsongs sind auch Lieder aus unterschiedlichen Kulturräumen dabei. Das nächste Lied „Die Gedanken sind frei“ war in Zeiten politischer Unterdrückung oder Gefährdung immer wieder Ausdruck für die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Die Sänger scheinen es zu mögen. Mit jeder Strophe entwickelt sich ein noch schönerer Klang und Jaha studiert spontan eine zweite Stimme ein, der sich immer mehr Sängerinnen anschließen.

Immer und immer wieder singen sie es, mal lauter, mal leiser, mal ganz sanft. Direkt nebenan hat sich eine große Familie mit ihren Decken niedergelassen. Viele Parkbesucher bleiben stehen. Renate Seidt stellt sich spontan in den Chor und macht mit. Es ist ein friedlicher Nachmittag, hier im Park. Das nächste Lied „Dieser Weg“ ist von Xavier Naidoo. „Es steht für Mannheim“, erklärt Jaha. „Unser offenes Singen wird auch durch die Liz Mohn Stiftung gefördert“, berichtet Susanne Schönfeldt, die Leiterin der Musikbibliothek der Stadt Mannheim, „deren Stiftungszweck ist insbesondere die Förderung von Kunst und Kultur. Wir sind stolz darauf, dass wir für die Förderung ausgewählt wurden“.

Andrea Pörner schaut zufrieden in die Runde. Neben der Finnin Armi Korja-Mayer sitzt die Bulgarin Sanja Wulf. Sie wurde in der Stadtbibliothek auf diese Veranstaltung aufmerksam, weil sie dort mehrmals im Jahr auf bulgarisch vorliest. Auch eine Afrikanerin hat sich von den Tönen anlocken lassen. Begegnungen mit anderen Nationalitäten. Zum Abschluss darf jeder die Augen schließen und Töne in beliebiger Tonlage singen, woraus sich wie selbstverständlich eine sehr harmonische Klangoase entwickelt. bräu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019