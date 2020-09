Spätlese wieder im Theater Felina

Die Spätlese, eine Veranstaltung für Hobbyautoren, wird am 23. September, 19.30 Uhr, wieder live vor Ort im Theater Felina-Areal in der Neckarstadt-Ost, Holzbauerstraße, zu erleben sein. Allerdings mit einigen Corona-bedingten Einschränkungen. So müssen Besucher einen Mund- und Nasenbedeckung beim Betreten des Raums tragen. Die Anzahl der Lesenden ist auf fünf begrenzt, zwei Leseplätze sind bereits reserviert. Die Anzahl der Plätze im Publikum ist ebenfalls auf fünf begrenzt. Anmeldung vorab per Mail bei angela.wendt@cafga.de. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Die Spätlese ist als Live-Stream über Facebook zu sehen. Anmeldung zum Lesen und Hören bitte an: angela.wendt@cafga.de. Der Eintritt ist frei, der Spendenhut freut sich über einen freiwilligen Beitrag. aph

