SPD begrüßt mobiles Angebot

Das Wohlgelegen bekommt, wie vom Quartierbüro und den Stadtteilakteuren seit Jahren erhofft, mobile Jugendarbeit. Das hat der Gemeinderat bei den Etatberatungen beschlossen und die dafür notwendigen Personalmittel in Höhe von jährlich 50 000 Euro ab 2020 zur Verfügung gestellt (wir berichteten). Die SPD begrüßt die Maßnahme. „Möglicherweise können die neuen Jugendangebote an das bestehende Quartierbüro angegliedert werden“, sagt Reinhold Götz, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion und Neckarstädter Stadtrat. Lena Kamrad, jugendpolitische Sprecherin und ebenfalls stellvertretende Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion, erläutert in einer Mitteilung: „Es gibt bislang keine Angebote der offenen Jugendarbeit im Wohlgelegen. Deshalb ist die mobile Jugendsozialarbeit eine sinnvolle und notwendige Ergänzung der Arbeit des Quartierbüros.“ aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020