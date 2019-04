SPD thematisiert Park-Zukunft

Zu einer Informationsveranstaltung lädt der SPD-Ortverein Neckarstadt-Ost heute, 10. April, 18 Uhr, in den TeamParcour, Pozzistraße 7, ein. Dabei geht es um die seit Herbst 2018 in bürgerschaftlichen Workshops erarbeiteten Ergebnisse für die Zukunft des Parks, so Belamir Evisen, Vorsitzender des Ortsvereins Neckarstadt-Ost. „Wir erwarten deren zeitnahe Umsetzung“, ergänzt Reinhold Götz, stellvertretende Fraktionsvorsitzender. Seitens der Stadtpark-Gesellschaft habe es in den letzten Monaten keine öffentlichen Informationen mehr zum Fortgang und den konkreten Planungen gegeben. Nicht nur die Teilnehmer der Workshops würden sich fragen, ob die „Vorschläge in irgendeiner Schublade verschwinden werden“.

An dem Abend wird zum einen über den Sachstand und die wichtigsten offen Fragen informiert. Zum anderen kann mit den Politikern diskutiert werden. Alle Neckarstädter und Freunde des Herzogenriedparks sind eingeladen. aph

