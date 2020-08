SPD und CDU: Stadt soll endlich handeln

SPD Neckarstadt Ost und CDU Neckarstadt sind ebenfalls verärgert über „nicht vorhandene Fortschritte“. Die Parksituation am Neuen Messplatz sei noch immer unbefriedigend. Die Einzäunung habe zur Folge, dass für die Besucher von Park und Bad weniger Parkplätze zur Verfügung stünden, fürchtete SPD-Bezirksbeirat Sascha Brüning, dass Gäste sogar ausbleiben könnten.

Am Wochenende, so haben die Politiker beobachtet, blockierten bis zu zehn Lkw die Parkplätze. Auf dem Parkplatz würden Wagen gewaschen, Reifen gewechselt, es werde gekocht und die Notdurft verrichtet. „Der Müll bleibt zurück und zieht Ratten an, was eine erhebliche Gesundheitsgefährdung bedeutet. Das kann nicht länger hingenommen werden“, fordern CDU-Bezirksbeiratssprecherin Roswitha Henz-Best und ihr Kollege Caner Yildirim umgehende Abhilfe.

SPD-Bezirksbeiratssprecher Hans-Georg Dech: „Wir haben bereits im September einen Antrag in den Bezirksbeirat eingebracht, in dem wir bauliche Maßnahmen gefordert haben.“ Bis heute sei nichts passiert, beklagen beide Parteien. Stadtrat Reinhold Götz ergänzt: Es gingen nicht nur Parkplätze für Besucher verloren, und der Platz werde beschädigt, es entstünden rund um den Neuen Messplatz auch prekäre Verkehrssituationen.

SPD und CDU sehen die Stadt in der Verantwortung, diesen Verhältnissen endlich Einhalt zu gebieten. „Es müssen bauliche Maßnahmen zur Höhenbeschränkung von Fahrzeugen durchgeführt werden“, fordert Brüning. Insgesamt würden in Mannheim dringend Lkw-Parkplätze gebraucht.

Die Stadt lehnt einen Autohof auf der Mannheimer Gemarkung indes ab. Aufgrund der Vorgaben aus der Straßenverkehrsordnung und vonseiten der Vereinigung Deutscher Autohöfe (VEDA) seien keine geeigneten Flächen vorhanden, so die Auskunft im Januar aus dem Rathaus. In jedem Fall sei der Bund zuständig. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020