Sportpark und Kiosk am Ufer?

Das Sanierungsgebiet Neckarstadt-West wird erweitert – von den Neckargärten und der Paul Gerhardt-Kirche im Westen bis zum Alten Messplatz im Osten und bis zur Jungbuschbrücke: Das war die positive Nachricht der Arbeitsgruppe Lokale Stadterneuerung (LOS) für die Politiker bei der Sitzung des Bezirksbeirates im Bürgerhaus Neckarstadt-West. Vorgestellt wird das Sanierungsgebiet am 10. Juli im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT), erklärte Achim Judt, Geschäftsführer der MW Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP).

Die erforderlichen Mittel würden im Haushalt eingestellt, obwohl sie erst für 2020 vorgesehen sind. Judt berichtete: Schwerpunkte im öffentlichen Raum sind Maßnahmen zur Sicherheit und Sauberkeit, Infrastruktur, Parken, zum fließenden Verkehr sowie der gewerblichen Nutzung öffentlicher Einrichtungen und Netzwerke. Zum Neckarvorland – vom Alten Messplatz bis zur Jungbuschbrücke – liegen erste Konzepte vor (Vorstellung am 12. Juni).

Der Bereich Neckarstädter Bahnhof und Alter Messplatz bis hin zum Neckar soll gestärkt werden. „Der Betreiber des Alten Neckarstädter Bahnhofs wird mit Ablauf des Pachtvertrages zum 31. Dezember das Gelände am Alten Messplatz räumen“, berichtete Peter Drakul vom AK LOS. Bis zur endgültigen Klärung, was mit der südlichen Platzhälfte geschieht, so Judt, soll es dort auf Vorschlag von Philipp Morlock, Betreiber des Einraumhauses, Philipp Kohl und vom „Yalla Yalla! studio for change“ als Zwischennutzung einen Sportpark für Jugendliche geben mit Basketballplatz, Tischtennisplatten und Pump Tracks.