Stadtnah günstig wohnen

In Mannheim gibt es unter anderem das Projekt „13 Hektar Freiheit“. In einem sanierten Bestandsgebäude der Turley-Kaserne leben in 29 Wohneinheiten Singles, Paare, Familien und Wohngemeinschaften. Ein Teil der Wohnungen ist barrierefrei; auch Menschen mit Rollstuhl können dort wohnen. In unmittelbarer Nähe steht da Projekt „SWK“, das für solidarischen Wohn- und Kulturraum steht. Solidarität bedeutet für die Bewohner gemeinsames Handeln, gegenseitige Unterstützung und respektvoller Umgang. Die Einheit besteht aus einer 22-köpfigen Gruppe die sich seit Mitte 2011 zusammengeschlossen hat, um ein Hausprojekt in Mannheim zu verwirklichen. Der Wohn- und Kulturraum soll nach dem eigenen Selbstverständnis ein Schutzraum vor den alltäglichen Diskriminierungsformen sein.

Am Start ist auf Franklin das Projekt Esperanza, in dem sich zehn Personen zusammengefunden haben, die bereits an eine Erweiterung um das Nachbargrundstück denken. Wenn das glückt, sollen in zwei barrierearmen Niedrigenergiehäusern flexible Wohnungen für insgesamt etwa 50 Menschen sowie Gewerberäume entstehen. Neu auf Spinelli an den Start geht das Projekt „MAvanti“. In drei fünfgeschossigen Gebäuden aus Holz und Beton sollen zwei Drittel der Gebäude als sozialer Wohnungsbau entstehen. Alle Wohnungen sollen barrierearm sein. Die angestrebten Kaltmieten in dem Passivhaus liegen bei 7,20 bis acht Euro. Hinzu kommen zwei Projekte auf Konversionsflächen in Heidelberg.

Gemeinsam ist allen, dass sie nach dem Modell des Mietshäuser-Syndikats finanziert werden. Deutschlandweit gibt es inzwischen 128 Objekte, die fertiggestellt sind. Privatpersonen oder Gruppen leihen den Haus-GmbHs direkt Geld, ohne den Umweg über eine Bank, und wissen damit auch, wofür es eingesetzt wird. Diese Art der solidarischen Finanzierung nennt sich Direktkredit . Das Mietshäuser Syndikat selbst bildet als Bindeglied das organisatorische Rückgrat des Verbundes, in dem sich ein Geflecht von Beziehungen, auch zwischen den Projekten, entwickelt und Kommunikation und Solidartransfer ermöglicht werden. has

