Studierende spielen skurrile Geschichte

Was da die Studierenden des zweiten und dritten Semesters auf die Bühne des Theater Felina-Areal zauberten, würde jeder professionellen Theatertruppe zur Ehre gereichen. Unter der Regie von Silvana Kraka führten sie das Stück „der Zauberer von Oz“ auf. Dabei gab es auf der Bühne nicht nur viele komische, zum Lachen animierende Szenen. Auch wie die jungen Schauspieler in ihren Rollen aufgingen, war schon den Besuch wert.

Am Ende war den Akteuren daher der Beifall der Theaterbesucher – darunter viele Eltern – ganz sicher. Es war aber wirklich sehenswert, in welche Rollen die Studierenden auch schlüpften und wie sie die Figuren darstellten. Da war zunächst einmal die Geschichte, die um 1900 unter dem Originaltitel The Wonderful Wizard of Oz erschien, geschrieben von Lyman Frank Baum. Die kleine Farmertochter Dorothy (dargestellt von Katharina Pauls) ist mit ihrem Dasein unzufrieden. Da katapultiert sie und ihren treuen Hund Toto eines schlechten Tages ein Sturm geradewegs von der Erde hinauf ins Land über dem Regenbogen. Dort regieren mal mehr, mal weniger böse Hexen (Chiara-Luisa Schrenk) über das Volk der Munchkins. Und wenn Dorothy wieder nach Hause will, muss sie erst den Weg zum Zauberer von Oz (Rouven Honnef) finden, denn nur der kann ihr helfen. Auf dem Weg zum Zauberer findet sie kuriose Weggefährten wie den Blechmann (Lisa Scholpp), die Vogelscheuche (Moritz Hahn) und den feigen Löwen (Ruben Rapp), bevor sie schließlich zum alles entscheidenden Duell gegen die böse Hexe des Westens (Chiara-Luisa Schrenk) antritt.

Kunterbunte Bilder

Surreale Einfälle, kunterbunte Bilder und eine ganze Serie schmissiger Lieder, die zum größten Teil Klassiker wurden, machten dieses farbstrahlende Hollywood-Märchenspektakel im Umdrehen zum All American Classic. Auch nachdem die Geschichte 1940 in der Schweiz auftauchte, wurde sie umgehend zum Klassiker. Die 14-jährige Dorothy aus Kansas wird durch einen Tornado in das wundersame Land Oz hinter dem Regenbogen versetzt. Begleitet von den skurrilen Freunden Blechmann, Vogelscheuche, dem furchtsamen Löwen und ihrem Hund Toto muss sie sich gegen die Machenschaften der bösen Hexe des Westens wehren und den mächtigen Zauberer von Oz finden, der sie wieder zurück in ihre geliebte Heimat bringen kann. Aniela Schlott stellt zum Beispiel, die Stadtführerin, einen fliegenden Affen und einen Mümmler dar. Lena Gebhardt spielt die gute Hexe des Südens, einen Mümmler und einen fliegenden Affen, Lea Grether schlüpft in die Rolle der Assistentin der Hexe, eine Stadtbewohnerin und einen Mümmler. Elena Löffler ist die gute Hexe des Nordens, die Mäusekönigin und Tante Em. Nina Schäfer ist eine Krähe, ein Mümmler und eine Stadtbewohnerin, Hagen Lutz, Samuele Pollani und Ruben Rapp, Hagen Lutz und Samuele Pollani fungieren als fliegende Affen, Torwächter und Stadtbewohner. Wie das Märchen ausgeht, muss jeder selber erkunden durch einen Besuch im Theater. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019