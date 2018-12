Süßes vom Nikolaus

In diesem Jahr gab es keinen Weihnachtsmarkt im Herzogenried (wir berichteten). Umso mehr freuten sich die Anwohner über den Adventshock, den der Verein der Gartenfreunde Mannheim-Herzogenried als Ersatz auf seinem Gelände veranstaltete. Statt 20 Buden waren es zwar nur fünf, weil der Strom laut Elektriker für mehr nicht reichte. Aber der guten Stimmung tat das keinen Abbruch.

Mit ein paar Heringen sorgten Wolfgang Schmidt und Peter Meier für die notwendige Stabilisierung. Am Stand von Ilona und Manfred Weik brodelte der Glühwein im Kessel. „Wir haben dem Vorstand gesagt, wir machen mit, wenn man uns braucht“, sagten die Kleingärtner. Am Stand von Kassiererin Heike Gottschalk konnten sich die Gäste am heißen Met laben. Am Stand der Vereinsgaststätte gab es neben Bigos, Gulasch- und Kartoffelsuppe auch Kaffee und Kuchen. Da konnten auch Brigitte Nuss und Inge Radtke nicht widerstehen. „Wir wohnen im Umfeld und finden es toll, dass die Kleingärtner trotz Problem mit der Stromzufuhr einen Adventshock veranstalten“, sagten sie. Sylvia und Pawel Motzke waren aus der Außenanlage des Vereins bei den Naturfreunden gekommen, um mit den Kollegen zu feiern. „Es ist zwar schade, dass in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfinden kann, aber schön ist es trotzdem, sich vor Weihnachten noch einmal zu sehen und miteinander zu feiern“, fanden sie.

Der Zuspruch freute den Vorsitzenden. Bernd Hartmann bewies am Grill Standfestigkeit. „Die Buden aus Holz kommen auch zum Einsatz beim Sommerfest des Vereins“, erzählte er, Hartmann ist seit eineinhalb Jahren Vorsitzender des Vereins mit insgesamt 213 Gärten, die verteilt sind auf drei Anlagen: 50 Gärten an der Radrennbahn in der Nahe vom Phönix, 50 Gärten bei den Naturfreunden und 113 Gärten am Herzogenriedpark. Beim Aufbau der Buden habe ihnen Biotopia geholfen, erzählte der Vorsitzende. Er ist stolz auf die mehr als 15 Helfer, die zum Gelingen beitrugen. Außerdem sponserten Vereinsmitglied Armin Klotz einen Nikolaus, der Geschenke verteilte. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018