Tanz pur im Internet

Ab Samstag, 22. August, wird der dritte Abend der Onlineproduktion „solitaire solidaire – Dancers at Work“ des Theater Felina Areal im Internet zu sehen sein. Präsentiert werden drei neue Choreographien von und mit Amelia Eisen, Lara Ern, Rebecca Häusler, Aki Kato, Darja Reznikova und Jillian Rose. Die Musik kommt von Clara Niehl, Manami Scharnofske und Angie Taylor.

Premiere im September

Die Filmaufnahmen von insgesamt circa 25 Minuten werden online bis einschließlich Montag, 24. August, von jeweils 19 bis 21 Uhr über einen Link kostenlos zu sehen sein. Diesen Link erfahren Interessierte über die Seite www.theater-felina.de rechtzeitig vor dem Start. „Um die stilistische Verschiedenheit der Choreographien sichtbar zu machen, haben wir bei den Filmaufnahmen bzw. der Postproduktion bewusst auf technische Spielereien und Schnitte verzichtet; die ZuschauerInnen erleben den Tanz pur, das heißt wie bei einer Live-Theatervorstellung“, verspricht Sascha Koal, der Theater-Chef.

Aufgenommen wurden insgesamt 14 Choreographien in einer Länge von jeweils fünf bis zehn Minuten – natürlich unter den gültigen Hygieneregelungen. Die Stücke werden an ausgewählten Abenden im Netz zu sehen sein, es gibt also Vorstellungen wie im „richtigen“ Theater. Im Internet werden die Abende auf drei bis vier Stücke in einer Gesamtlänge von 30 Minuten beschränkt. Ab 16. September, so hoffen die Künstler, können die Stücke dann live im Theater Felina-Areal erlebt werden. aph/red

Info: Infos und Link unter theater-felina.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020