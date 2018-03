Tanzen als Leidenschaft

Anzeige

Das Tanzschule Dance Professional Mannheim öffnete wieder einmal ihre Türen für alle Tanzbegeisterten. Ein buntes Programm bei der Jahres-Show der Vorausbildung „next.step“ mit Auftritten der jungen Talente wartete auf sie. Durch das Programm führte Christine Walter, Leiterin der Vorausbildung.

Kleine Tänze selber machen oder zusammen mit ihren Ausbildern Geschichten ausspinnen, spielen und tanzen, Musik hören und gestalten in unterschiedlichen Altersstufen: Die Schüler von Christine Walter, Jaqueline Esser, Sandra Ellrath (Tanz) und Angelika Baumgartner (Schauspiel) verzauberten die 60 Zuschauer in der Neckarstädter Tanzschule. Die Tanzlehrerinnen und ihre Schüler brachten Zauberhaftes und kindlich Verspieltes genauso gekonnt auf die Bühne wie den ernsthaften Jazz- und modernen Tanz. Die sichtlich begeisterten Schüler im Alter von sieben bis16 Jahren zeigten vielfältige Gruppen- und Duett-Darbietungen, die dem Publikum viel Applaus entlockten. Die Tänzer hatten sichtbar Spaß an der Bewegung, an ihren Kostümen und auch daran, ihren Eltern im Zuschauerraum zu zeigen, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben.

Auf der Bühne wurden Träume wahr, unterwarfen sich Tänzer einem Casting, entspann sich das ewige Spiel von Liebe und Trennung – alle in wunderschöne Kostüme gekleidet. Die Stimmung der einzelnen Aufführungsteile wurde noch verstärkt durch das schwarze Bühnenbild. Krönender Abschluss war der Tanz „Metamorphose“ – mit ihm schufen die Choreographinnen, Jaqueline Esser und Sandra Ellrath eine besondere Atmosphäre. Die Schüler zelebrierten ihre unterschiedlichen Tanzstile mit eindrucksvoller Musik und fesselnder Intensität und kombinierten dabei viele Elemente aus Ballett und modernem Tanz miteinander zur Freude der Besucher. Die Vorführung machte allen Teilnehmerinnen – und dem einzigen männlichen Tänzer André Meyer (13 Jahre) – mächtig viel Spaß, genauso wie dem verzauberten Publikum. Mit ihrer Initiative, eine vielseitige und anspruchsvolle Tanzschau auf die Bühne in der Industriestraße zu bringen, hat Christine Walter die lokale „Szene“ um eine weitere Facette bereichert. Die Vorausbildung der Dance Professional Mannheim gibt jungen Talenten die Möglichkeit, schon vor der Ausbildung professionell zu arbeiten, um ihrem Traum, Tänzerin, Tanzdozent oder Choreograph zu werden, näher zu kommen.