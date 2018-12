Temporeich und turbulent

Das Publikum trampelte mit den Füßen und klatschte zudem begeistert in die Hände. Was da am Ende geboten wurde, war „Jubel pur“. Gerade hatten Studenten des 2. und 3. Semesters der Theaterakademie unter der Regie von Silvana Kraka das Stück „Das singende klingende Bäumchen“ aufgeführt. Das Stück ist eigentlich für Kinder ab fünf Jahren gedacht und wird noch des Öfteren im Theater Felina aufgeführt. Bei der Premiere am Abend war allerdings ein eher älteres Publikum zu Gast.

Aber das war mindestens genau so begeistert, wie die Kinder, für die das ja gedacht ist. Temporeich und manchmal turbulent jagen die jungen Schauspieler manchmal sogar auf Inlinern durch das Theater. Die Geschichte, die die Brüder Grimm in Fragmenten erhalten haben, ist etwas abgewandelt für die Bühne kreiert worden. Auf der Suche nach den richtigen Weihnachtsgeschenken für seine geliebten Töchter Nele (Lina Zimmer), Noelle (Selina Fröhlich) und Nora (Christina Maaßen), gerät ein Vater (Florian Krämer) in die Fänge eines Löwen (Pascal Greuling). Der fordert von ihm für die Verschonung seines Lebens, das erste Lebewesen, das ihm bei der Heimkehr entgegenkommt. Wie es der Zufall will, ist es die heiß geliebte jüngste Tochter, die sich auf den Weg zum Löwen macht, nachdem sie vom Schicksal ihres Vaters erfahren hat. Der Löwe erscheint ihr unerwartet als verzauberter Prinz, der dazu verdammt ist, nur in der Nacht zu leben. Das gemeinsame Glück währt nicht lange, da der Prinz sich in eine Taube verwandelt, wenn er nicht bei Sonnenuntergang in seinem Schloss ist. So geschieht es, als sie von einem Besuch in ihrem Elternhaus nicht rechtzeitig zurückkehren. Sie begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um den verwandelten Taubenprinz zu finden und ihn heimzuholen.

Auf ihrem Weg begegnet sie der Sonne (Elena Tatarakes Susanne Bomans, Jennifer Braun, Sofie Helmich und Ayleen Heneka), dem Mond (Verena Gastell und andere), den Sternen und den Winden, die sie durch ihr mutiges Wesen als Wegbereiter gewinnt. So manche Darstellerin übernimmt gleich mehrere Rollen. Schließlich wird der Prinz gerettet. Aber wie das geschieht, bleibt ein Geheimnis, das selbst Hund Nase (Angel Gantner) für sich behält. has

