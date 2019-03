Tierbuch als Erinnerung

Mit einer kleinen Feier hat die Klasse 2b der Uhlandschule ihre Lehrerin Melanie Colak-Docekal in den Mutterschutz verabschiedet. Aufgeregt erwarteten die Zweitklässler die Mathematik- und Englischlehrerin in der fünften Stunde zu einer heimlich vorbereiteten Abschiedsfeier in ihrem Klassenzimmer. Zum Abschied überraschten sie ihre Lehrerin mit einem Geschenk – einem selbst geschriebenen Buch.

Erziehungsurlaub beginnt

Dieses Buch entstand in Zusammenarbeit der Zweitklässler mit Vorlesepatin Isabella Buchta. Die medizinische Fachangestellte in der Justizvollzugsanstalt kommt jeden Dienstag nach dem Unterricht in die Schule, um den Kindern ehrenamtlich vorzulesen. Dabei entstand die Idee, die beliebte Lehrerin, die ihr drittes Kind erwartet und in Kürze ihren Erziehungsurlaub antreten wird, mit einem selbst geschriebenen Buch zu überraschen.

„Ich glaube, das ist eine schöne Erinnerung“, meinte Buchta. Jedes Kind hatte dazu eine Kurzgeschichte geschrieben über ein Tier, dass sich die Mädel und Buben selbst ausgesucht haben. „Für jedes Kinde gab es ein weißes Blatt Papier mit der Vorgabe kein Blut und keine Waffen“, erzählte Buchta. Ihr Sohn Ben hat eine Geschichte über eine Maus geschrieben, Elina eine Geschichte über eine kleine Babyqualle, weil sie die Tiere im Wasser mag, und Vladislav eine spannende Geschichte über Erdmännchen und einen Tiger. Zum größten Teil haben die Kinder auch Bilder zu ihren Geschichten gemalt.

Die Blätter hat Vorlesepatin Buchta einzeln laminiert und in einen Geschenkkarton getan. Diesen überreichten die Schüler nun der Fachlehrerin im Beisein von Klassenlehrerin Selcan Genc. „Liebe Frau Colak, die Kinder und ich haben für ihr Baby viele tolle Geschichten geschrieben und wir hoffen, dass ihr Baby dadurch gut einschlafen kann. Alles Gute, wir werden Sie vermissen“, erklärte Isabella Buchta im Namen der Kinder. Dieses Buch war so liebevoll gestaltet, dass es nicht nur Melanie Colak-Docekal zu dem einen oder anderen Tränchen rührte: „Ach, seid ihr Lieb, da wird’s mir doch ganz anders.“

Mittwoch, 27.03.2019