Tipps für Mädchen

Unter dem Motto „Mädchen stärken“ veranstaltet das Jugendhaus Herzogenried am Sonntag, 11. November, 11.30 bis 18 Uhr, im Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12, einen DANCE!-Battleworkshop für junge Mädchen und Frauen von zwölf bis 27 Jahren.

Malvina und Purple Suggar werden in den Workshops „Waacking“ und „Hip-Hop – urban dance from the old to the new“ Tipps für Musikfeeling, neue Moves und Battle-Taktik vermitteln. In einem Musik-Flow mit Julia Volker (Jugendarbeit Mobil) können die Teilnehmerinnen Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Konzentration entwickeln. Ein Musik-Flow verbindet Tanz und Vinyasa-Yoga. Wenn die Gedanken dabei zur Ruhe kommen, bietet dies gute Voraussetzungen, um entspannt mit Ruhe und Gelassenheit sowie selbstbewusst an einem Wettbewerb teilnehmen zu können, so die Veranstalter.

Anmeldung im Internet

Ab 17.15 Uhr findet eine Abschlussjam mit allen Beteiligten statt. Dazu wird eine DJane zu „Soultrains“ und „Cypher Sessions“ auflegen. Die Cateringgruppe „Kochen mit Liebe“ des Jugendhauses Herzogenried wird für das leibliche Wohl der Teilnehmerinnen sorgen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Anmeldung im Internet unter Herzogenried.majo.de. red

