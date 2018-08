Total verliebt in Farben und Blumen

Anzeige

„Dinge, die man nicht unbedingt zum Leben braucht, die es aber schöner machen“: So lautet die Geschäftsphilosophie von Tina Bergmann. Im Oktober 2014 eröffnete sie ihren etwas anderen Blumenladen in der Lange Rötterstraße. „unicati flowers, sweets & more“ ist ein schön dekoriertes Geschäft und eine spannende Geschäftsidee.

Begeisterte Floristin

„Grundgedanke war, nicht so viel mit Blumen zu machen, denn Blumengeschäfte gibt es wie Sand am Meer, aber die Ausrichtung sollte es schon sein“, sagt Bergmann. Sie ist eine begeisterte Floristin. Schon im Kindergarten habe sie das werden wollen. Doch dann, so erzählt sie, sind die Noten in der Schule so gut gewesen, dass Lehrer und Eltern sagten: „Du musst aufs Gymnasium gehen.“ In der achten Klasse machte sie schließlich ein Praktikum in der Gärtnerei Waibel in Neuhermsheim. Danach habe sie ihren Eltern ständig in den Ohren gelegen, mit dem Wunsch, Floristin zu werden.

Nach der zehnten Klasse erlaubten die Eltern schließlich, von der Schule abzugehen, wenn eine Lehrstelle gefunden werde. Und Tina Bergmann bekam gleich zwei Zusagen. Zehn Jahre lang arbeitete sie als Floristin. Dann machte sie sich selbstständig mit einer Blumenwerkstatt, stattete Hochzeiten und andere Events mit dem passenden Blumenschmuck aus.