Traditionelle und moderne Weisen

Wunderbar innig und anrührend schön interpretiert die Sopranistin Josefa Kreimes das aus der Feder von Max Reger stammende „Mariä Wiegenlied“. Eine knisternde Spannung ist bis in den hintersten Winkel der Kirche St. Bonifatius, einer der größten Kirchen im Stadtdekanat Mannheim, zu spüren. Mit ihrer schlanken Stimme nimmt die Solistin auch die Höhen dieser romantischen Weise mit einer schwerelosen Leichtigkeit, äußerst einfühlsam und zurückhaltend von Kapellmeister Frank Meiswinkel am Klavier begleitet. Dem Publikum in dem voll besetzten Gotteshaus fällt es sichtlich schwer, bei diesem Höhepunkt des Konzerts des Kurpfälzer Männerchor 1913 Mannheim und Frauenchor 1991 e.V. auf Beifall zu verzichten. Auf dem Programmblatt wird jedoch darum gebeten, den Applaus bis zum Ende des Konzerts aufzuheben. Es lohnt sich, denn nur so ist es möglich, diese Stille, diese innere Besonnenheit, diese Ruhe zwischen den musikalischen Beiträgen auf sich wirken zu lassen.

Ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm präsentieren die beiden Chöre, klug geführt und lebendig gestaltet durch Chorleiter Eddy-Werner Triebskorn. Einige der Lieder begleitet der immerzu ausgewogen und aufmerksam an Klavier und Orgel agierende Kapellmeister Frank Meiswinkel, einige andere das mit feinen Klangfarben musizierende Streicherensemble der Capella Palatina.

Sehr feinfühlig

So eröffneten das Orchester und der aus dem Frauen- und Männerchor zusammengesetzte gemischte Chor mit „Marcha Pontificia“ von Charles Gounod die zum 44. Mal stattfindende „Festliche Chormusik im Advent“. Gemeinsam mit dem engagiert singenden Männerchor überbringen sie die „Wünsche zur Weihnachtszeit“ von Udo Jürgens. Auch die durch den Frauenchor dargebotene traditionelle Weise „Maria durch ein Dornwald ging“ begleitet das Ensemble sehr feinfühlig. Der homogene und jugendliche Klang in den Frauenstimmen ist bemerkenswert, auch wird der Wohlklang nie durch eine übertriebene Forcierung oder zu lautes Singen gefährdet.

Die solistischen Partien der Mezzosopranistin hat anstelle der ursprünglich angekündigten Solistin die gerade mal 15 Jahre alte Celiya Harouat, die Enkelin des Dirigenten übernommen. So wirkt sie mit ihrer tragend klaren Stimme auch bei einem weiteren Höhepunkt des Konzertes mit der Sopranistin Josefa Kreimes und den Chören mit. Gemeinsam mit dem Orchester musizieren sie das wohl bekannteste Lied des kanadischen Singer-Songwriters Leonard Cohen, „Hallelujah“. Ein sehr bewegendes Arrangement mit Gänsehauteffekt. „O komm, o komm Immanuel“ von Zoltan Kodaly, „Jerusalem“ von Stephen Adams und Fritz Ihlau, „Weihnachtsgesang“ von Adolphe Adams sowie „White Christmas“ – in einer Bearbeitung von Frank Meiswinkel – sind nur einige der weiteren Lieder des mit traditionellen und modernen Weisen reich bestückten Programms. Zwei Rezitationen des 2. Vorsitzenden des Chores, Michael Hoerdt, runden das Programm ab. Dem Beifall am Ende des letzten Liedes „O du fröhliche“, bei welchem auch das Publikum mitsang, ist zu entnehmen, dass sich die Mühe gelohnt hat und der Kurpfälzer Männerchor 1913 Mannheim und Frauenchor 1991 e.V. aus diesem Adventssonntag etwas Besonderes machen konnte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019