„Und da sind wir daheim“

Es war alles etwas leiser als in den Vorjahren, aber mit viel Engagement, Tiefgang und in der gewohnten Qualität: Bei der 43. Auflage der „Festlichen Chormusik im Advent“ verzauberten die Sänger und Sängerinnen des Neckarstädter Traditionsvereines, Kurpfälzer Männerchor 1913 und Frauenchor 1991 e.V. (KMC), und die von ihm engagierten Akteure die Besucher. Diese waren in stattlicher Zahl in die St. Antonius-Kirche, Rheinau, gekommen und ließen sich gerne auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.

Zum 40. Mal zeichnete Eddy-Werner Triebskorn für die Veranstaltung, die Kult-Charakter hat, verantwortlich. Lange hatte er krankheitsbedingt pausieren müssen. Doch Musik sei für ihn die beste Medizin, ließ er den 1. Vorsitzenden des KMC, Paul Diener, wissen. Und als er dann den Taktstock in die Hand nahm, um zusammen mit den Chören und den acht Instrumentallisten der Capella Palatina den Melodienreigen mit Camille Saint-Saens „Lobsinget dem Herrn“ zu eröffnen, strahlte er über das ganze Gesicht.

Höhepunkte waren sicher die Beiträge der Solistinnen Christine Fürniß (Sopran) und Veronika Phung (Mezzosopran). Beide bereicherten zum ersten Mal das Adventskonzert des KMC. Genuss pur war die Arie „Er weidet seine Herde“ aus Georg Friedrich Händels „Messias“, die Christine Fürniß sang. Als besonderen Ohrenschmaus mochten die Zuhörer auch den „Abendsegen“ aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ empfunden haben, den Fürniß und Phung gemeinsam interpretierten. Ein Ereignis und Muss ist jedes Jahr wieder „Jerusalem“ von Stephen Adams und Fritz Ihlau. Gemeinsam von den Chören und Solistinnen und begleitet vom Orchester vorgetragen, rührte dieser Beitrag ebenso zu Tränen wie der „Weihnachtsgesang“ von Adolphe Adams.

Nicht vergessen darf man Kapellmeister Frank Meiswinkel, der die Sängerschar am Klavier begleitete. „Go tell it on the mountain“ (Satz von Johannes-Matthias Michel) und das Sopransolo „Sancta Maria“ von Jean-Baptiste Faure, sind hier zu nennen.

Kinder mit kleinen Kerzen

Licht wurde es in der abgedunkelten Kirche, als die Teenies des Kinderchores der KjG Brühl mit kleinen Kerzen in der Hand einzogen. Im Gepäck hatten sie ein buntes Repertoire von Advents- und Weihnachtsliedern aus der Feder des Musikers und Komponisten Rolf Zuckowski, das sie herzerfrischend präsentierten.

Zur wohltuenden Abwechslung im Programm trugen daneben die beiden Rezitationen von Michael Hördt, 2. Vorsitzender des KMC, bei. Auch das ist gute Tradition.

Am Ende gab es vom Publikum langanhaltenden Applaus für alle Mitwirkenden. Paul Diener hielt für einige von ihnen ein besonderes Dankeschön parat. Neben Eddy-Werner Triebskorn nannte er unter anderen auch Veronika Phung und Frank Meiswinkel. Sie hatten während der Abwesenheit des Dirigenten, die Leitung der Chorproben übernommen.

„Wir sind der KMC – und da sind wir daheim“, zitierte Paul Diener einen Satz, der auch in der Einladung zum Adventskonzert stand. Der KMC ist nicht nur für seine Mitglieder, sondern für viele Chorfreunde und besonders Neckarstädter ein Stück Heimat. Seine regelmäßigen Chorproben hat er zwar vom „Kaisergarten“, dem ehemaligen Gemeindesaal der Herz-Jesu-Kirche, in die Pro-Seniore-Residenz, Carl-Benz-Straße 10, verlegt (montags ab 18 Uhr, Kontakt: 0621/314628). Anders als in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (11. 08.2018) behauptet, gibt es den KMC aber noch immer. Und dieser zeigte sich beim jüngsten Konzert wiederum recht lebendig.

