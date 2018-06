Voller Energie im Rhythmus der Zeit

Anzeige

Im Jahr 2003, in dem Christiane Brasse-Nothdurft als erste Frau in der evangelischen Landeskirche Baden zur Kirchenmusikdirektorin ernannt wurde, gründete sie dann den Popchor Mannheim-Neckarstadt. Lange Jahre war es ein reiner Mädchenchor, der bei Gottesdiensten und an Weihnachten in der Melanchthonkirche auftrat. Als sie das Musical „Grease“ aufführen wollten, waren auch Männerstimmen vonnöten.

Querschnitt des Schaffens

Heute singen 25 Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahren aus Mannheim und Umgebung im Popchor. An Melanchthon ist es Tradition, dass die jungen Chorsänger einmal im Jahr öffentlich einen Einblick in ihr Können geben: Im Wechsel ein Weihnachtskonzert, bei dem Gospels und Popsongs erklingen, oder ein Musical. Die Musicalaufführungen machten den Popchor weit über Mannheims Grenzen hinaus bekannt. Brasse-Nothdurft strebte von Anfang an ein über das normale Maß hinausgehendes, hohes Niveau an. Wobei der Spaß neben dem Gesang immer an erster Stelle steht.

So geht es auch auf der Bühne immer recht locker und lustig zu, wobei Brasse-Nothdurft mit ihrem temperamentvollen Dirigat auch selbst immer für Überraschungen sorgt. Ein beachtliches Programm hat die Chorleiterin für das Geburtstagskonzert zusammengestellt: Dabei wird ein repräsentativer Querschnitt geboten, mit allem, was in den vergangenen 15 Jahren auf die Bühne gebracht wurde. Dazu gehört auch eine Auswahl aus Musicals wie „Grease“, „Hairspray“, „Footlose“ oder „Fame“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018