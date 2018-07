Von „Muckimeile“ bis Kiosk

Anzeige

Wie geht es mit dem Alten Meßplatz weiter? Was passiert mit dem Areal neben dem Alten Bahnhof? Wie sieht es mit der Videoüberwachung aus? Und was machen die Planungen zum Neckarvorland? Die Linken-Bezirksbeiräte der Neckarstadt diskutierten bei einer Begehung über die Zukunft des Alten Messplatzes. Im Moment gehe es nur um eine Zwischenlösung, meinte Dennis Ulas. Spätestens Ende des Jahres schließt die Gastronomie Alter Bahnhof. Zwischenzeitlich hatte sich der Gemeinderat unter anderem gegen die Stimmen der Linken von der Idee einer Ansiedlung der Stadtbibliothek auf dem Areal südlich des Platzes verabschiedet. Die ebenso ins Auge gefasste Nutzung durch das Haus der deutschen Sprache sei immer noch möglich, meinte Ulas. Nur hätten die Verantwortlichen dort gerne einen Zusammenschluss mit der Bücherleihe gesehen, so Ulas. Dabei sei das Areal ein Sahnestück, meinte eine Anwohnerin. „Doch Mannheim ist eben eine Stadt der Interimslösungen“, wie sie spöttisch bemerkte.

Potenziale ausschöpfen

Schnelligkeit bewiesen die Stadtplaner dagegen bei der Zwischenlösung eines Freizeitangebots auf dem Gelände zwischen Gastronomie und dem Lidl. Von den Planungen bis zur Realisierung seien sechs Wochen vergangen, rechnete Jennifer Sebök, Stadtplanerin der MWSP, vor. „Im Rahmen der Lokalen Stadterneuerung Neckarstadt-West wollen wir die Potenziale des Quartiers vom Neumarkt bis zum Neckarvorland ausschöpfen.“ Mit dem BMX- und Skateboardparcours wurde ein Teil der Planungen realisiert. Basketballkörbe sollen folgen. Sportfelder seien bereits eingezeichnet. Dafür wurde ein Teil der Parkplätze gesperrt. Entstehen soll eine „Muckimeile“ mit Trainingsmöglichkeiten für Bizeps und Co. „Das erfolgt noch diesen Sommer“, versprach die Stadtplanerin.

Mit dem Kiosk hat das Herzstück des Areals schon geöffnet. Neben kleinen Speisen und Getränken bietet sich die Ausleihmöglichkeit von Liegestühlen, Tischtennisschlägern oder Picknickkörben. Betrieben wird der Kiosk vom Verein POW. Mit Streetworker Daniel Frey finden Kinder und Jugendliche einen eigenen Ansprechpartner vor Ort. Das Angebot müsse sich aber auch erst einmal etablieren, räumte er ein. Die Finanzierung für den Sommer 2019 sei gesichert. Er wolle dafür sorgen, dass sich der Nachwuchs dort wohlfühle.