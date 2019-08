Warmwasser betroffen

Am kommenden Donnerstag, 22. August, 6 Uhr, bis Freitag, 23. August 2019, voraussichtlich 5 Uhr, führt MVV dringend erforderliche Arbeiten an der Fernwärmeleitung an der Friedrich-Ebert-Brücke durch. In diesem Zeitraum wird es in einigen mit Fernwärme versorgten Gebäuden folgender Straßen zu Beeinträchtigungen bei der Warmwasserversorgung kommen, sobald die hauseigenen Speicher leer sind: Collinistraße, Friedrichsring, Hans-Böckler-, Hebel-, Iffland sowie Mozart- und Renzstraße. Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten steht die Versorgung wieder wie gewohnt zur Verfügung, teilt das Mannheimer Energieunternehmen MVV mit. Die Anwohner seien mit einem entsprechenden Anschreiben informiert worden.

Für Fragen erreichbar

Für die Arbeiten nutzt die MVV Energie bewusst die Sommermonate, um die Wärmeversorgung in der Heizperiode nicht unterbrechen zu müssen. Das Energieunternehmen bittet um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten. Für Fragen und Anregungen ist das Unternehmen per Mail erreichbar an: kontakt@mvv.de. red/aph

