Was tun gegen die vielen Lkw-Parker?

Im Herzogenried gibt es weiter Ärger um den von Lastkraftwagen zugeparkten Parkplatz beim Herzogenriedbad und dem Park. Mehrere Bürger hatten auf die problematischen hygienischen und verkehrlichen Zustände zwischen Max-Joseph-Straße und Maybachstraße hingewiesen und sich an die FDP/MfM-Fraktion gewandt. Bei einem Termin vor Ort schilderte Anwohner Filippo Pesce nun die Situation rund um den Neuen Messplatz: „Seitdem der Messplatz für Lastkraftwagen gesperrt ist, weichen die Brummi-Fahren auf die Parkflächen beim Herzogenriedbad aus.“

Extrem voll

Vor allem an den Wochenenden und abends sei es hier extrem voll. „Aber hier ist der Parkplatz für Schwimmbad- und Herzogenriedpark-Besucher“, so Pesce. Der Platz sei auch nicht geeignet für Lkw. Fahrzeuge mit Überlänge stehen quer auf den Parkplätzen und belegen so mit einem Schlag bis zu zehn Stellplätze, die dann den vielen Besuchern an heißen Sommertagen fehlten.

Hinzu komme die Umweltbelastung, weil die Lkw-Fahrer zur Kühlung stundenlang ihre Maschinen laufen ließen. Mit dem Fahrrad sei er anfangs auch kaum durchgekommen, weil mitten auf den Wegen gegrillt wurde. „Ringsherum ist die Parkfläche völlig vermüllt mit Abfällen und Exkrementen“, berichtete Pesce. Der Anwohner beschwert sich – die Zustände könnten eventuell auch eine Brutstätte für das Coronavirus sein. Dazu erklärte FDP-Bezirksbeirätin Julia Schilling (Neckarstadt-Ost): „Ganz besonders in diesen Corona-Zeiten ist Hygiene unverzichtbar zur Eindämmung der Pandemie. Die Zustände hier zwischen Neuem Messplatz und Herzogenriedbad sind untragbar.“ Sie kritisierte aber auch die schlechten Bedingungen vor Ort für die Lkw-Fahrer. Vor allem die Wochenendpausen seien für die Brummi-Fahrer extrem. Fernab der Heimat nutzten sie die Gastro- und Einkaufsmöglichkeiten rund um den Neuen Messplatz.

MfM-Stadtrat Wolfgang Taubert stellte fest: „Über 31 000 Parkplätze fehlen entlang den deutschen Autobahnen.“ Auch in und um Mannheim herum gebe es einfach nicht genug Lkw-Stellplätze. Irgendwo aber müssten sich die Lasterfahrer hinstellen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen- und Ruhezeiten einzuhalten. Durch Sperrung des Neuen Messplatzes habe die Stadt das Problem nicht gelöst, sondern nur verlagert. Vor Ort aber gebe es für sie kein Wasser und auch keine Toilette. Die Stadt Mannheim behandele die oft schlecht bezahlten Lkw-Fahrer „schäbig. Und dann noch der Ärger mit der Bevölkerung“, so Taubert.

Taubert und Schilling forderten die Verwaltung auf, „endlich die Hygiene- und Parksituation für die Fahrer durch mehr Lkw-Parkplätze innerhalb und außerhalb des Mannheimer Stadtgebiets zu verbessern. Die Kommunalpolitiker richteten ihren Blick auch auf die anstehende Sanierung der Multihalle. Der Baustellenverkehr werde die Parksituation um den Neuen Messplatz aus ihrer Sicht noch weiter belasten. „Auch deshalb muss die Verwaltung mehr Engagement für die Anwohner zeigen“, forderten sie.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020