Weihnachtskonzert mit Erstaufführung

Die Paul-Gerhardt Kirche am Neuen Messplatz lädt am Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr, zum Konzert „Weihnachten in Lateinamerika“ ein. Besucher kommen in den Genuss der europäischen Erstaufführung der Messe „Kréyol“ (Haiti) von Glenn McClure sowie Werke anderer Komponisten. Es musizieren die Chöre der Paul- Gerhardt- und der Epiphanias-Gemeinde. Es spielt das Studentenorchester der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg zusammen mit einer Combo von Musikern die an der Musikhochschule Jazz und Populärmusik studiert haben. Eine Gruppe von Bolivianern und Peruanern begleiten mit Quenas und Charangos Teile des Konzertes. Solisten sind Angela Larosee und Andres Felipe Orozco. Leitung Patricia Rojas-Schubert. Der Eintritt ist frei. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018