Der SPD-Ortsverein Neckarstadt Ost und die SPD-Gemeinderatsfraktion fordern die Stadtpark GmbH auf, die Bürger bei der Planung und Umgestaltung des Herzogenriedparks umfassend und aktiv zu beteiligen. „Viele Neckarstädter nutzen intensiv den Herzogenriedpark. Er sei Begegnungs- & Zufluchtsort für Jung und Alt im Grünen, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Workshop begrüßt

Insbesondere viele Senioren und Familien würden den Park als Ersatz für den eigenen Garten gerne nutzen, so die Genossen. Auch die umliegenden Schulen und Kindergärten seien dort regelmäßig präsent und nutzten den Park als Bewegungs- und Sportstätte. „Der Herzogenriedpark gehört zur Neckarstadt-Ost wie die Alte Feuerwache. Daher sollte es selbstverständlich sein, die Bevölkerung, und besonders die Schulen und Kindergärten, in die Planung und Gestaltung des Herzogenriedparks zu beteiligen und einzubinden“, so der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Belamir Evisen. Den geplanten Workshop begrüßte er ausdrücklich, stellt aber gleichzeitig klar: „Dies kann nur ein erster Schritt für eine umfassende Bürgerbeteiligung sein.“

Darüber hinaus sind sowohl viele Neckarstädter als auch der SPD-Ortsverein und die SPD-Bezirksbeiräte besorgt über die Entwicklung und den aktuellen Zustand des Herzogenriedparks. „An Ostern waren viele zahlende Besucher im Herzogenriedpark und fanden diesen in einem teilweise desolaten Zustand vor“, sagt Evisen. So sei über abgerissene Schaukeln, eine trotz sommerlichen Temperaturen nicht in Betrieb genommene Wasserballanlage, stark verwitterte Gehwege und lieblos gepflanzte und wenig gepflegte Blumen berichtet worden. Zu allem sei der Kiosk trotz bestem Wetter geschlossen gewesen. „Dies zeigt“, so Evisen mit Blick auf den Luisenpark, „dass der Herzogenriedpark eher wie das ungeliebte Stiefkind als wie eine zum Luisenpark gleichwertige Begegnungsstätte behandelt wird.“