Zocken als Freizeitvergnügen

Brett- und Würfelspiele sind keinesfalls aus der Mode gekommen. Das bewies jetzt wieder einmal die Veranstaltung „Mannheim spielt“ im Jugendkulturzentrum Forum. Nur die Form und das Erscheinungsbild der einzelnen Spielausgaben hätten sich gewandelt, betonte Arne Kuhnert von der Spieleausleihe in Mannheim, die im Forum beheimatet ist.

„Uns gibt es seit über 30 Jahren“, sagte der Vereinssprecher. Bei der letztjährigen Ausgabe von „Mannheim spielt“, hatten die Gastgeber noch 750 Besucher gezählt. In diesem Jahr breche man wohl den Rekord, meinte Kuhnert. Die Zahl von 1000 Spielebegeisterten konnte am Tag zwei der Wochenendveranstaltung bereits registriert werden.

Auf 3000 Spiele im eigenen Fundus kann „Mannheim spielt“ verweisen. „Dabei wollen auch wir mit der Zeit gehen“, versicherte der Sprecher. „Wir waren gerade vor ein paar Wochen auf der Spielemesse in Essen und haben uns über die neusten Trends informiert“, wie er berichtete. Die Thematik der Spiele würde sich gar nicht so sehr von ihren Vorläufern aus beispielsweise den 1980er Jahren unterscheiden. „Klar, heutzutage wird einfach mehr Wert auf die Grafik und das allgemeine Erscheinungsbild gelegt“, hob Arne Kuhnert hervor. Die älteren Brettspiele seien eher abstrakt gehalten. Das schlage sich sicherlich auch ein wenig im Preis nieder.

Ein Wachstumsmarkt

Der Spielemarkt ist jedenfalls ein Wachstumsmarkt – vor allem im Bereich der Erwachsenen und Familien. „Das merken wir ebenso bei der Ausleihe“, so Kuhnert. Jeden Dienstag, zwischen 16 und 19 Uhr, sowie jeden Mittwoch, von 15 bis 20 Uhr, ist die Spieleleihe im Forum geöffnet. „Im Prinzip funktioniert das wie in einer Bücherei“, sagte Kuhnert. Nur sei das Ganze vollkommen kostenfrei.

Ein bis zwei Spiele könnten so für bis zu vier Wochen ausgeliehen werden. „Wir können derzeit auf 1200 Ausleiher verweisen“, erklärte er stolz. Insgesamt seien 40 Ehrenamtliche bei der Spieleausleihe engagiert.

Auch Jan und Jasmin Dotzlew sind seit vier Jahren am Start. Es mache einfach Spaß, „weil wir auch privat sehr viel zocken“, betonte das Duo. Mehrmals die Woche vertreibt sich das Pärchen so die Freizeit. „Wir suchen einfach immer wieder neue Herausforderungen“, begründete Jan Dotzlew die Leidenschaft und das Engagement. „Wir investieren unser Geld in mindestens 100 neue Spiele pro Jahr“, meinte Jasmin Dotzlew.

Inhaltlich stellen die beiden ihre Meinungen darüber in ihrem eigenen Blog dar. „Natürlich ist das ein teures Hobby“, erklärte das Pärchen. Dafür verzichte man eben auf andere Sachen. „Mein Favorit ist derzeit Timestories, auch wenn man das Spiel nur einmal spielen kann“, erzählte Jasmin Dotzlew. Das Herz ihres Mannes schlägt für alle Spiele, „die irgendetwas mit Starwars zu tun haben“, wie er betonte. Hauptsache man müsse irgendwann dabei eigene Entscheidungen treffen.

