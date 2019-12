500 Stipendien für Kinder aus der Neckarstadt

Die Mannheimer Rotary-Clubs haben sich die Weiterenwicklung der Neckarstadt-West auf die Fahnen geschrieben: Mit bis zu 500 Grundschulstipendien wollen sie zu mehr Chancengleichheit von Kindern in dem Stadtteil beitragen. Das Quartier ist seit Jahren durch den Zuzug von Menschen aus Osteuropa besonders herausgefordert – weshalb auch Stadt, Land, Schulen, Vereine und private Investoren das so genannte Campus-Projekt mit fördern. Es ist eine außergewöhnliche öffentlich-private Partnerschaft – auch, weil zum ersten Mal alle sechs Mannheimer Serviceclubs gemeinsame Sache machen. Die Neckarstadt-West sei nicht einfach nur ein benachteiligter Stadtteil. Vielmehr habe das Quartier keine Mehrheitskultur mehr, könne sich daher schlecht artikulieren, sagte Carsten Ascheberg, Präsident des Rotary Club Mannheim 1930.

Er stellte das Projekt „500 mal 500 – Campus Neckarstadt-West“ gemeinsam mit Konrad Hummel vom Verein Neckarstadt Kids und Rathaus-Mitarbeitern im Bürgerhaus vor. „Die Erziehungs-, Bildungs- und Begegnungschancen der Kinder benötigen eine umfassende Unterstützung, die über den Schulbetrieb hinausgeht“, so Ascheberg bei der Vorstellung im Bürgerhaus. Er ist überzeugt: „Da müssen wir handeln“.

Einstieg garantiert

Die Clubs greifen mit der Initiative einen Vorschlag des städtischen Jugendamtes auf, ab sofort eine Nachmittagsbetreuung (werktags 12 bis 16 Uhr) an verschiedenen Orten einzurichten. Insgesamt 500 Kinder sollen dabei von Mentoren für drei Jahre bis zum geplanten Ganztagesbetrieb an der Humboldt-Grundschule ab 2024 begleitet werden. Start ist im Januar 2020 mit zunächst 30 Kindern der Humboldt-Grundschule. „Mit der Rotary-Zusage, die ersten 150 Stipendien unabhängig vom schlußendlichen Kampagnenerfolg zu gewährleisten, ist der Einstieg gesichert“, so Ascheberg.

Um die Kosten von 220 000 Euro zu bewältigen, haben die Clubs bereits ihr Benefizkonzert (24. Oktober, 19 Uhr, Christuskirche) zugunsten der Initiative geplant. Und auch die Mannheimer Bürgerschaft kann sich durch eine Weihnachtsspende beteiligen. Außerdem wollen die Rotarier bei Stiftungen werben und Mannheimer Unternehmen gewinnen, um den Campus auch in den Folgejahren sicherzustellen.

Für jeweils 50 Euro im Monat (Jahresbudget 500 Euro) soll jeweils ein Kind pro Schuljahr unterstützt werden, in der Erwartung, dass die Eltern einen regelmäßigen Schulbesuch gewährleisten. Das setze eine gute Zusammenarbeit von Schulen, Hausaufgabenbetreuungen, Bücherei, Bürgerhaus und Elternberatung voraus. Ascheberg: „Das alles ist freiwillig, wir wollen keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten.“ Um alles wird sich ein Bürgeraktionskreis kümmern. Koordiniert wird der Campus von Jugend- und Gesundheitsamt der Stadt. „Die Vorbereitungen laufen“, sagt Klemens Hotz. Der Leiter der Jugendförderung hofft auf Fördergelder vom Land in Höhe von 80 000 Euro zur Armutsbekämpfung. Ein weiterer Partner sind die Investoren im Quartier: Im Rahmen der Lokalen Stadterneuerung (LOS) wurde von der Stadt ein Immobilientopf gegründet, in den Hauskäufer und -besitzer einzahlen. Zwölf Vereinbarungen sind bereits geschlossen, darunter Hildebrandt und Hees Immobilien sowie die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG. LOS-Koordinator Petar Drakul hofft auf 80 000 Euro im Jahr, die teils dem Campus zugutekommen könnten.

Konflikte an der Schule

Wie nötig die Schule Unterstützung braucht, zeigt ein Vorfall vor Wochen auf dem Pausenhof, über den der „MM“ berichtete. Dort rief eine Schlägerei mit Waffe die Polizei auf den Plan und beschäftigt seither Behörden sowie Bewohner im Stadtteil. 470 Mädchen und Jungen besuchen zurzeit die Werkrealschule, 120 davon sind bulgarischer Herkunft: Das mache das Durchsetzen von Regeln schwierig, sagte Werkrealschul-Rektor Harald Leber in dem Zeitungsbericht. Der große Zuzug von Menschen aus Osteuropa habe nicht nur den Stadtteil, sondern auch das Klima an der Schule verändert: Von Sprachschwierigkeiten abgesehen, würden Konflikte anders gelöst, Frauen als Autoritäten mitunter nicht anerkannt.

Immer wieder kommt es zu handfesten Rangeleien auf dem Schulhof – auch mit schulfremden Personen. Leber plädierte daher für mehr Unterstützung (Sozialarbeit, Übersetzerstunden, kleineren Vorbereitungsklassen). Mit der Rotarier-Aktion ist ein Wunsch schon in Erfüllung gegangen.

