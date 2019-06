Abstruse Alltagsgeschichten

„Oh, wie schön, dass Sie hier sind! Hallo!“ Diese Frau am Neckarufer las für die Zuhörer lustige Texte, sang ihnen ein Ständchen, machte dabei seltsame Gesichter und möchte eigentlich nur eins: dass die Menschen glücklich sind. Mit einer komischen Lesung von Hedwig Franke auf der Sitztreppe zur Neckarwiese am Alten Meßplatz wurde die Reihe „Kultur am Neckar“ weitergeführt. Die Schauspielerin und Sängerin wurde an der Gitarre begleitet von Michael Barrett. Das Ganze ist eine Veranstaltung des Quartiermanagement Neckarstadt-West in Kooperation mit dem Kulturamt Mannheim.

Der Zufall entscheidet

Unter dem Titel „Frau Frankes verdammt wunderbar zufälliger Lesesalon“ wurde eine Auswahl von Texten und Liedern angeboten, die in Umschlägen steckten. Aus diesen musste das Publikum „blind“ das Programm des Abends ziehen nach dem Motto: Der Zufall entscheidet, was Frau Franke und Herr Barrett an diesem Abend machen. Lesen und singen, Gitarre spielen und kichern…

Ein Vermieterbrief ist ja für gewöhnlich eine recht öde Angelegenheit. Das weiß auch Hedwig Franke. Doch die Schauspielerin im Neuen Ensemble des Theater Felina nutzte die Langeweile für eine besonders effiziente Art des Zeitvertreibs. Ihre Lesung war der Versuch, die Welt ein klein bisschen bunter, lustiger und menschlicher zu machen. Im steten Versuch, Herrin über das Chaos ihrer kleinen Welt zu werden, las Franke Geschichten über das Alltägliche. Poetischer Tiefgang oder gar literarische Meisterkunst war ihr dabei weniger wichtig als das gesprochene Wort; daher trug sie mit großer Stimmvielfalt ihre Geschichten so vor, wie sie klingen sollen.

In ihrer komischen Lesung machte sich Hedwig Franke Gedanken über die Frau als Haustier, durchforstete mit Inbrunst die Dating Websites von Nadja und Natascha aus dem fernen Russland oder erzählte, warum sie Angst vor dem Älterwerden hat: „Ich möchte nicht so gern eine Windel tragen.“ Es waren alles Geschichten vom Alltagsleben – mit viel Liebe zum Detail vorgetragen, damit die Zuhörer mal kurz das große Ganze aus den Augen verlieren konnten.

Fragen des Lebens gestellt

Die komische Frau am Neckarufer stellte sich mit ihren Texten den wichtigen Fragen, wie etwa: Was bedeutet der Satz „Gott gibt jedem das Seine“ beim Blick auf die verschiedenen Länder? Muss Frau im Dorf mehr arbeiten als ihre Geschlechtsgenossin in der Stadt? Oder Frau Franke liest „eine lustige Geschichte für Mikel (Gitarrist und Sänger Michael Barrett), der bald nach Berlin geht, heul“. Hedwig Franke verläuft sich nur zu gern auf den Pfaden des Alltags – um am Ende dann doch wieder am selben Ort zu landen: bei sich.

Frau vieler Worte

Texte über das Leben im Allgemeinen oder die Menschen im Besonderen und eine Stimme, die vom Publikums-Hit „I will follow you“ über Friedrich Richters Gedicht „Am Neckar“ bis hin zum französischem Chanson reichte – Hedwig Franke hatte bei ihrer Lesung alles im Gepäck. Die Frau vieler Worte nahm ihr lachendes Publikum bei ihrer Lesung mit auf eine komische Reise durch den Alltagshumor und brachte dabei ihre Geschichten vom Leben im Allgemeinen auf die Bretter, die Mannheim bedeuten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019