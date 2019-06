Ängstliche begeistern

Traditionell an Fronleichnam findet auch in Mannheim wieder der ChristusTag statt. Mit dem Motto „Jesus begeistert!“ sind Interessierte am Donnerstag, 20. Juni, von 10 bis 13 Uhr in die Paul-Gerhardt-Kirche eingeladen. Im Anschluss an eine Bibelarbeit mit dem ehemaligen Generalsekretär des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland, Ulrich Parzany, werden drei Workshops angeboten. Parallel dazu gibt es für Kinder einen gesonderten ChristusTag im Gemeindehaus.

Einladung zur Bibelarbeit

Seit über 50 Jahren treffen sich evangelische Christen an Fronleichnam zu einer der größten regelmäßigen Bibel- und Glaubenskonferenzen. In Mannheim eröffnet Pfarrer Ulrich Parzany den ChristusTag. Der ehemalige CVJM-Generalsekretär und Hauptredner der ProChrist-Veranstaltungen spricht über das Thema „Jesus begeistert die Ängstlichen“. Im Anschluss können die Teilnehmer einen von drei Workshops besuchen. Thema unter anderem: „Wenn Begeisterte eingeschüchtert werden – Wie reagieren wir auf Widerspruch gegen das Evangelium heute?“ Die Konferenz, die von Pfarrer Herbert Burger, Mannheim, geleitet wird, endet um 13 Uhr. dv

