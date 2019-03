„Alles selbst gemacht“

Der letzte Preisträger des goldenen Ochsens, Andreas Knecht, gab dem neuen einen guten Rat: „Das braucht alles seine Zeit, bis sich das gesetzt hat. Das muss man erst verdauen. Bei mir hat das bestimmt drei bis vier Tage gedauert“. Der neue schluckte denn auch ein wenig und sagte: „Dass ich in einen so erlauchten Kreis verdienter Fasnachter aufgenommen werde, das ist schon eine große Ehre für mich. Vieles habe ich meinem Vater zu verdanken, der mich zur Fasnacht gebracht hat.“

Dirk Simon ist der 15. Träger des Goldenen Ochsen der „Mannemer Stroseridder“, einer Ehrung, die laut Protokoll nur alle zwei Jahre verliehen wird. Der erste „Ochse“ war übrigens Katastrophenprinz Franz Barth im Jahr 1991, der darauf hinwies, dass er eine Büste aus Keramik mit dem Konterfei des Ochsen zuhause stehen hat.

Großes Geheimnis

Der Präsident der Stroseridder, Michael Seitz, und der Vorsitzende, Leo Isele, hatten allerdings ein Geheimnis um den Ordensträger gemacht, hatten sie doch hinter einem Vorhang einen großen Ochsen aus Plastik versteckt. Erst ganz zum Schluss des Abends wurde das Geheimnis gelüftet. Zuvor gab es einen zünftigen Ochsen für die Fasnachter zu essen, der als Rindfleisch mit Kartoffeln und Meerrettichsoße, Roten Beeten und Gurken serviert wurde.

Während des Essens herrschte im Saal von St. Hildegard in Käfertal-Süd doch kurzzeitig Ruhe, die der Präsident nutzte. Er verwies darauf, dass nicht nur die Speisen und die Dekoration im Saal von den Fasnachtern selbst, sondern auch das Programm selbst gestaltet worden war. „Wir haben keine Gastkünstler. Alles stammt aus den eigenen Reihen.“ So war es nicht verwunderlich, dass die Brassband unter der musikalischen Leitung von Manuel Garofano den Programmreigen eröffnete. Es klingt einfach herrlich schräg, wenn die Musiker, die zwischen acht und 73 Jahren alt sind, ihre Instrumente erklingen lassen.

Stadtrat Thomas Trüper, eigentlich nicht gerade als eingefleischter Fasnachter bekannt, wurde zum Ehrenmitglied ernannt: Ohne seine Mithilfe gäbe es die Stroseridder nicht mehr. „Solche Männer braucht der Verein, die im Hintergrund helfen und unterstützen, wenn man sie braucht“, lobte Seitz.

Die „Hupfdohlen“, die Frauentanzgruppe, legte ein lockeres Tänzchen aufs Parkett. Jens Knecht – zum ersten Mal in der Bütt – trug locker und leicht das Ochsenprotokoll vor. Inzwischen gesellte sich auch das Stadtprinzenpaar Daniela I. und Dirk II. zum erlauchten Kreis der Fasnachter. „Heute ist irgendwie ein Esstag. Es gab schon Dampfnudeln und Weißwürste. Jetzt auch noch Rindfleisch“, lachte Daniela. Beide trugen locker ihr jeweiliges Motto vor, legten später auch noch gekonnt einen Walzer aufs Parkett und ließen es sich gut gehen.

Mr. „Pudelnaggisch“, Horst Karcher, brachte als „Mann mit der Quetsch“ auf seiner Abschiedstour Stimmung in den Saal. Die Brassband steigerte das noch in ihrem bayerischen Outfit. Andreas Knecht blieb es vorbehalten, die Laudatio zu halten. Er stellte heraus, dass Simon ein Fasnachter durch und durch sei. Simon sammelte alles über die Narrengesellschaft der Bernhardiner. Knecht hieß den neuen Ordensträger im Kreis seiner Ordenskollegen willkommen. Den Orden selbst überreichten schließlich Michael Seitz und Leo Isele. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019