„Alter“ und die Alternativen

Das Projekt „Alter“, ein Sport- und Freizeit-Angebot für Kinder und Jugendliche auf der südlichen Platzhälfte am Alten Meßplatz, entzweit die Gemüter. Was die einen als gut angenommen und sinnvoll erachten, finden andere in der Neckarstadt städtebaulich nicht gerade ansprechend und eher weniger von Besuchern frequentiert.

Auch die Ankündigung der Stadt, die Fläche des Sportparks auf den benachbarten Biergarten zu erweitern (weil die Veranstaltungsgesellschaft Alter Bahnhof von Christian Lömmersdorf insolvent ist), rief bei der Sitzung des Bezirksbeirates Neckarstadt-Ost unterschiedliche Reaktionen, teils Skepsis, hervor. „Wir bedauern das sehr und würden begrüßen, wenn die Gastronomie fortgeführt wird“, so CDU-Sprecherin Roswitha Henz-Best. Vor allem Grüne und SPD lobten das Projekt: „Es ist toll für die Kinder, eine Bereicherung für die Neckarstadt“, sagte Barbara Kladt (SPD). Und auch Claus Nielsen (AfD) bekräftige, der Spielplatz sei gut, die Stadt müsse aber dringend mehr Geld aufwenden, um das Gelände schöner zu gestalten.

Dammstraße markiert

Jennifer Sebök von der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP hatte zuvor eine positive Bilanz des seit Sommer 2018 laufenden Projekts gezogen: 1500 Aktionen und 30 Konzerte sprächen für sich. Nun sei geplant, das Angebot zu erweitern: Ein Holzsteg soll entstehen, Gastronomen sollen im Sommer das „Beste vom Besten“ dort servieren. Eine Toilette wird aufgestellt sowie der Übergang an der Dammstraße farblich markiert.

„Das Projekt trägt zu mehr Lebensqualität im Quartier bei. Es ist ein Ort der Begegnung für verschiedenste Schichten entstanden“, begrüßten Carmen Fontagnier und Stefanie Heß auch die Optionen zum Ausbau auf das Gelände des ehemaligen Alten Bahnhofs. Sie schlugen einen Stadtteilmarkt oder die Beteiligung der „Allesretter“ (einem Verein, der Lebensmittel einsammelt, die sonst im Müll landen würden und diese kostenlos weitergibt) als neue Nutzer vor.

Hans Georg Dech (SPD) warnte indes vor dem Ausbau des Provisoriums und erinnerte an die ambitionierten Pläne, ein Haus der Deutschen Sprache auf der südlichen Platzhälfte an der Kurpfalzbrücke anzusiedeln. „Würde das unterbleiben, wäre das eine Katastrophe“, sagte er. Schließlich habe der Stadtteil lange für diese Perspektive gekämpft. „Offensichtlich sind wir an einem Punkt, wo wir hier keinen Konsens mehr haben“, vermutete Karl Lederle vom Aktionsbündnis Alter Meßplatz. Er appellierte an alle Akteure, sich für den Neubau des Hauses der Deutschen Sprache weiter einzusetzen.

Die Grünen stünden dem Bau keineswegs ablehnend gegenüber, stellte Bezirksbeirat Johannes Schuler in einer danach veröffentlichten Erklärung fest. „Eine Kombination aus einer Nutzung des Geländes, wie derzeit im Rahmen von „Alter“, und der Einrichtung eines Hauses der Deutschen Sprache ist nicht nur denkbar, sondern würde sicherlich auch spannende Ergänzungen ermöglichen und noch mehr Menschen in die Neckarstadt locken“, heißt es. Die Grünen befürworten laut Mitteilung eine Entwicklung dieses Schlüsselgebiets in der Neckarstadt. Außerdem wollen sie sich weiterhin für den Erhalt des offenen Zugangs zum Neckarufer und der Frischluftzufuhr einsetzen.

Zum Schluss der Sitzung im Ida-Scipio-Heim, wo der Bezirksbeirat erstmals tagte, richtete Sitzungsleiter Reinhold Götz (SPD) eine Mahnung an alle Parteien: „Man muss sich im Klaren werden, was man hier will.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019